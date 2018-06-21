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Брендом «Евросеть» никто не сможет воспользоваться

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Связной
Связной
Электроника

«Мегафон» решил заморозить бренд «Евросеть» в рамках сделки с «Вымпелком» по разделению ритейлера, сообщает РИА Новости со ссылкой на операционного директора «Мегафон» Анны Серебряниковой. Компании не желают, чтобы кто-либо мог воспользоваться этим брендом.

По словам Серебряниковой, решение о заморозке было согласовано между обеими сторонами сделки ввиду того, что компании не могут однозначно разделить бренд: «Есть такой юридический механизм защиты бренда, который не позволяет им воспользоваться. Но коммерчески использовать его в объединенной сети мы не будем».

Предполагается, что в дальнейшем фокус объединенного ритейлера сменится с продажи сим-карт, оборудования и аксессуаров на активную продажу и продвижение современных цифровых электронных устройств и решений, устройств дополненной и виртуальной реальности. Уточняется, что в дальнейшем стратегия развития предполагает трансформацию «Связного» в ритейлера, который в свою очередь займется развитием платформы для онлайн-продаж и реализации стратегии омниканального развития.

В мае «Мегафон» и группа SLV, являющаяся контролирующим акционером «Связного», закрыли сделку об объединении розничных сетей. В феврале 100% бренда «Евросеть» перешли в собственность «Мегафона», а «Вымпелком» получил половину салонов ритейлера. В совет директоров объединенной компании вошли два представителя «Мегафон», а также четыре представителя группы SLV; главой совета назначен Александр Малис.

Компании и сервисы: Связной, Евросеть
Автор: Анна
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