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Бренды «Обуви России» вышли на маркетплейс goods.ru

Группа компаний «Обувь России» и маркетплейс goods.ru заключили договор о партнерстве. В рамках сотрудничества «Обувь России» разместила на goods.ru весь ассортимент товаров собственных торговых марок — одежду, обувь и аксессуары. Получить товары можно, воспользовавшись сервисом «Закажи и забери»: покупатель, делая заказ на маркетплейсе goods.ru, может получить товар в магазинах ритейлера. При этом все товары категории участвуют в программе лояльности goods.ru — за каждую покупку пользователю начисляется кешбэк в виде бонусных рублей, которыми можно оплатить до 50% стоимости следующего заказа.

«Маркетплейс goods.ru станет дополнительным каналом сбыта для нашей компании и поможет нам увеличить трафик в магазинах. На наш взгляд, такое партнерство обладает рядом преимуществ: мы не несем расходы на логистику и хранение товаров, при этом мы получаем широкую аудиторию потенциальных клиентов, увеличиваем долю присутствия нашей компании в онлайн-пространстве и повышаем лояльность покупателей», — комментирует Тимур Ефимов, руководитель направления интернет-продаж группы компаний «Обувь России».

«Бренды, представленные в портфеле компании „Обувь России“, позволят существенно расширить ассортимент нашей категории Обувь. Это партнерство также даст возможность клиентам маркетплейса сделать свой шопинг удобнее — создать заказ и забрать его в тот же день смогут жители более 300 городов по всей России, где работают розничные магазины „Обуви России“. Для нас это сотрудничество — важный шаг в направлении развития сервиса „Закажи и забери“ на goods.ru», — комментирует Артем Кузьмичев, руководитель бизнес-группы «Одежда, обувь, аксессуары» маркетплейса goods.ru.

Развитие онлайн-торговли является одним из приоритетных направлений для компании «Обувь России». В 1-м полугодии 2020 года доля онлайн-продаж в розничной выручке ритейлера достигла 16%. Группа как совершенствует собственный онлайн-магазин, так и наращивает объемы сотрудничества со сторонними маркетплейсами. Компания уже работает с Wildberries и Lamoda, в декабре 2019 года начала сотрудничать с площадкой Tmall.

Автор: Анна
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