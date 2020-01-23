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Bright Kitchen и «ВкусВилл» запустили проект по доставке еды – «ВкусВилка»

Bright Kitchen, управляющая сервисом «Варламов есть», запустила в партнерстве с «Вкусвиллом» новый проект по доставке готовой еды «ВкусВилка». Для приготовления блюд будут использоваться продукты из магазинов «Вкусвилл».

Меню «ВкусВилки» включает сумы, поке, боулы, десерты, горячие блюда и салаты. Для размещения заказа можно воспользоваться приложением «Яндекс.Еда». Блюда будут приготовлены и доставлены клиенту в течение 30 минут.


Юрлицом «ВкусВилки» является ООО «Стар Шеф». В управлении этой структуры находятся рестораны «Варламов есть». В ее капитале присутствуют экс-глава российского офиса Uber Eats М. Рейдер (34,4%), блогер И. Варламов (19,6%), бизнесмен В. Гизбург (19,6%), собственник «Ведомостей» Д. Кудрявцев (7,3%), IT-предприниматель М. Рывкин (7,3%), руководитель «Литреса» С. Анурьев (7,3%) и бывший сотрудник Strategy Partners А. Писарцов (4,4%).

За приготовления блюд для клиентов «ВкусВилки» будет отвечать «Стар Шеф». Меню сервиса было разработано совместно с «Вкусвиллом». Блюда будут готовиться на семи кухнях. В ближайшее время партнеры планируют запустить восьмую кухню.

Автор: Анна
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