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Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok

Платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию.

Сотрудничество между компаниями предполагает взаимное привлечение пользователей на платформы, совместные маркетинговые акции с привлечением известных блогеров, эксклюзивные распродажи. Помимо скидок и выгодных предложений, пользователей TikTok ждут виртуальные примерки и эксклюзивные распродажи на Bringly. Маркетплейс Bringly — первый партнер в России для TikTok.

Первые купоны с выгодными предложениями появились в социальной сети уже 8 апреля.

«Для TikTok это возможность вырастить блогеров на своей платформе, которые смогут делиться интересными предложениями, делать обзоры товаров и при этом зарабатывать деньги при помощи площадки. Для Bringly мы видим огромные возможности. Сейчас мы тестируем одну из механик — промо-купоны для первой покупки на Bringly, и делаем это только в России. Сотрудничество c самой быстрорастущей социальной сетью, распространенной во врем мире, дает нам, в том числе, доступ к аудитории в других странах», — прокомментировал сотрудничество Алекс Васильев, директор по международному развитию Яндекс.Маркета.

Автор: Анна
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