Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok

Платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию.

Сотрудничество между компаниями предполагает взаимное привлечение пользователей на платформы, совместные маркетинговые акции с привлечением известных блогеров, эксклюзивные распродажи. Помимо скидок и выгодных предложений, пользователей TikTok ждут виртуальные примерки и эксклюзивные распродажи на Bringly. Маркетплейс Bringly — первый партнер в России для TikTok.

Первые купоны с выгодными предложениями появились в социальной сети уже 8 апреля.