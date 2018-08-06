«Бристоль» пожаловалась в ФАС на «Красное&Белое»

Зарегистрированное в Нижнем Новгороде подразделение сети алкогольных магазинов «Бристоль» обратилось в местную ФАС с жалобой на «Красное&Белое», сообщает газета «Коммерсант».

«Бристоль» считает, что сеть продает табачные изделия в магазинах, расположенных в пределах 100 метров от образовательных учреждений, в обход антитабачного закона, что дает им преимущество. ФАС направило в «Красное&Белое» предупреждение. Представители компании будут оспаривать его в суде.

На крупного российского ритейлера конкурентом подано 5 тыс. жалоб в 54 регионах страны. Истцы, считают, что из-за того, что возле магазина большая проходимость родителей, отводящих детей в школу, у других сетей падает выручка.

В ООО «Лабиринт-Волга» и ООО «Альфа-Пенза», представляющих «Красное&Белое», считают, что антимонопольный закон они не нарушают, а с нарушением антитабачного закона должен разбираться не ФАС, а Роспотребнадзор. Однако, в антимонопольной службе считают, что недобросовестную конкуренцию «Красного&Белого» можно выявить по признакам нарушения законодательства и действиям, наносящим вред другим игрокам рынка.

1 августа местное УФАС вынесло предварительное заключение по делу о нарушениях закона о конкуренции, окончательное решение оно примет в сентябре.