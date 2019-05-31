Британская сеть магазинов Holland & Barrett планирует выйти на российский рынок

Инвестиционная компания LetterOne Михаила Фридмана, владеющая британской сетью магазинов Holland & Barrett, может вывести ее на российский рынок. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Holland & Barrett Retail Ltd управляет одноименной сетью магазинов продуктов для здорового питания, косметики и пр. На прошлой неделе она подала в Роспатент заявку о регистрации своего бренда по нескольким классам. Holland & Barrett хочет зарегистрировать для рекламных целей бренд джемов, консервов, молочных продуктов, орехов, соков, хлеба, пищевых добавок, косметических средств и пр.

Holland & Barrett была основана в 1870 году в Великобритании. Сейчас под ее управлением находится более 1,3 тыс. магазинов в 16 странах. В 2017 году Holland & Barrett приобрела L1 совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана. «Альфа-групп» также управляет крупнейшим по выручке ритейлером в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

По словам источника издания в инвестиционных кругах, наиболее вероятным сценарием может стать появление товаров британской сети в «Перекрестке» в формате отдельных корнеров или shop-in-shop. Это может стать выигрышной стратегией для быстрого выхода нового бренда на рынок, согласна руководитель отдела ритейл-консалтинга компании JLL Полина Жилкина. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что для открытия собственных магазинов в России компании потребуется серьезная адаптация формата: в существующем виде его будет крайне тяжело использовать.