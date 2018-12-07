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Британский интернет-магазин придумал новогодние украшение для бороды

Британский интернет-магазин Firebox.com накануне новогодних распродаж разместил уникальный товар — гирлянду для бороды. Гаджет стоит почти 14 долларов, называется Beard Lights и состоит из 18 светодиодов, светящихся разными цветами.

Длина изделия 90 см, производитель гарантирует безопасное и безболезненное крепление к бороде. Лампы работают от аккумулятора, который легко можно спрятать в бороде.

«Не хватает места для рождественской елки в вашей мрачной небольшой квартире? Не беспокойтесь об этом, просто возьмите и сами станьте елкой!», — говорится в описании гирлянды.

Но есть и ограничения — борода должна быть полностью сухой, без воска и использовать вне помещений гирлянду не рекомендуют, в особенности — во время осадков.

Украшение оказалось очень популярным среди бородатых британцев и было вкоре раскуплено.

Автор: Анна
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