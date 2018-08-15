«Буквоед» и «Читай-город» объединяются

Петербургская сеть книжных магазинов «Буквоед» объединится с московской «Читай-город», сообщает «Фонтанка».

По словам иссточников издания, управление ключевыми процессами (закупки, согласование планов акций в магазинах и др.) уже перенесено в столицу или согласовывается с московскими кураторами. На очереди — пересмотр формата, позиционирования и сокращение площадей.

Генеральный директор «Буквоеда» Денис Котов рассказал, что речь идет не о поглощении, а об интеграции. По данным издания, московская сеть считает, что «Буквоед» должен продавать больше книг, а не сувенирной продукции. Возможно, московские акционеры решат закрыть 10–12 нерентабельных магазинов.

В «Читай-городе» сообщили, что сейчас книжные магазины московской и петербургской сетей действительно управляются из единого центра, а также, что предстоит работа над повышением эффективности «Буквоеда». «Надеемся, что совсем скоро покупатели магазинов в Петербурге смогут увидеть первые перемены, которые будут связаны с изменениями в организации торгового пространства», — сообщили в «Читай-городе».

По данным «Фонтанки», инициатором более тесной интеграции был один из владельцев «Эксмо» и «Читай-города» Олег Новиков, которого не устроили финансовые показатели «Буквоеда». В 2017 году выручка компании составила 3,6 млрд рублей, чистая прибыль — 128,8 млн против 169,9 млн рублей годом ранее, свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус».