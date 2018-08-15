+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Буквоед» и «Читай-город» объединяются

Петербургская сеть книжных магазинов «Буквоед» объединится с московской «Читай-город», сообщает «Фонтанка».

По словам иссточников издания, управление ключевыми процессами (закупки, согласование планов акций в магазинах и др.) уже перенесено в столицу или согласовывается с московскими кураторами. На очереди — пересмотр формата, позиционирования и сокращение площадей.

Генеральный директор «Буквоеда» Денис Котов рассказал, что речь идет не о поглощении, а об интеграции. По данным издания, московская сеть считает, что «Буквоед» должен продавать больше книг, а не сувенирной продукции. Возможно, московские акционеры решат закрыть 10–12 нерентабельных магазинов.

В «Читай-городе» сообщили, что сейчас книжные магазины московской и петербургской сетей действительно управляются из единого центра, а также, что предстоит работа над повышением эффективности «Буквоеда». «Надеемся, что совсем скоро покупатели магазинов в Петербурге смогут увидеть первые перемены, которые будут связаны с изменениями в организации торгового пространства», — сообщили в «Читай-городе».

По данным «Фонтанки», инициатором более тесной интеграции был один из владельцев «Эксмо» и «Читай-города» Олег Новиков, которого не устроили финансовые показатели «Буквоеда». В 2017 году выручка компании составила 3,6 млрд рублей, чистая прибыль — 128,8 млн против 169,9 млн рублей годом ранее, свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

14 августа / Комментарии
Ford: процесс шоппинга приносит людям больше радости, чем сама покупка

Ford: процесс шоппинга приносит людям больше радости, чем сама покупка

В своем шестом по счету ежегодном отчете, компания Ford проанализировала ключевые тренды потребительских настроений и поведения в сфере технологий, ритейла, экономики, социальных явлений и политики среди жителей крупнейших стран мира.

далее →

13 августа / Комментарии
Crate & Barrel уходит из России

Crate & Barrel уходит из России

Американская сеть мебели и товаров для дома Crate & Barrel, принадлежащая немецкой Otto Group, приняла решение закрыть все российские магазины. Сама Crate & Barrel не называет конкретные причины своего ухода.

далее →

13 августа / Комментарии
«М.Видео-Эльдорадо» создаст центр аналитики больших данных

«М.Видео-Эльдорадо» создаст центр аналитики больших данных

Крупнейший ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» создаст центр компетенций в области аналитики данных и машинного обучения Digital Retail Data Science Centre.

далее →

10 августа / Комментарии
Trade-in для смартфонов становится популярным

Trade-in для смартфонов становится популярным

Объединенная компания «Связного» и «Евросети» рассказала о росте популярности программы Trade-in для смартфонов более чем в 65 раз за период менее года.

далее →

10 августа / Комментарии
Adidas увеличила прибыль в 2,5 раза

Adidas увеличила прибыль в 2,5 раза

Производитель спортивных товаров Adidas AG во втором квартале 2018 г. увеличил чистую прибыль более чем в два раза. Показатель вырос до 397 млн евро по сравнению со 159 млн евро в аналогичном периоде 2017 г.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!