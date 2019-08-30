Burger King появится на заправках «Газпромнефти»

Burger King и «Газпромнефть» запускают совместный проект в Санкт-Петербурге. На заправках этой сети откроются рестораны быстрого питания. Первый из них — под вывеской Burger King — был запущен на станции, расположенной на Пулковском шоссе в Петербурге. «Газпромнефть» также ведет переговоры с KFC, McDonald's и Mgrill. Об этом стало известно РБК.

За счет такого сотрудничества нефтяная компания рассчитывает увеличить трафик на своих станциях на 5–7%, реализацию нефтепродуктов — на 3–5%.

«Мы оцениваем потенциал для развития такого формата станций в 10% от всей сети и рассчитываем, что в ближайшие пять-семь лет на 100 АЗС „Газпромнефть“ могут появиться рестораны быстрого питания», — пояснил гендиректор АЗС «Газпромнефть» в России и СНГ Олег Кузьменков.

За счет общепита покупательский трафик на АЗС растет на 30–40%, продажа нефтепродуктов может при этом увеличится на 10–20%, отмечает генеральный директор «РусХОЛТС / Retail&HoReCa» Александр Кузьмин.