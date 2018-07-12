Burger King уличили в слежке за экранами пользователей через приложение

Мобильное приложение Burger King отслеживает пользователей через экран смартфона без их ведома и втайне записывает видео, рассказал пользователь «Пикабу» под ником fennikami, проанализировавший приложение.

Согласно анализу, запись видео начинается сразу после запуска приложения, затем файл отправляется на сервер, даже если программа находилась в свернутом состоянии. Отмечается, что приложение также продолжает съемку, когда пользователь вводит данные банковской карты для оплаты заказа.

Запрос приложения

Ответ сервера

Скрин полученного видео

По словам исследователя, доступ к записи имеется не только у Burger King: запись также отправляется на серверы платформы Appsee, измеряющей активность пользователей и оценивающей их взаимодействие с приложениями.

В своей записи Fennikami утверждает, что таким образом разработчики отслеживают приложение для маркетологов.

После публикации информации пользователи обвалили на Burger King шквал недовольных отзывов на Google Play: