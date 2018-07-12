Burger King уличили в слежке за экранами пользователей через приложение
Мобильное приложение Burger King отслеживает пользователей через экран смартфона без их ведома и втайне записывает видео, рассказал пользователь «Пикабу» под ником fennikami, проанализировавший приложение.
Согласно анализу, запись видео начинается сразу после запуска приложения, затем файл отправляется на сервер, даже если программа находилась в свернутом состоянии. Отмечается, что приложение также продолжает съемку, когда пользователь вводит данные банковской карты для оплаты заказа.
Запрос приложения
Ответ сервера
Скрин полученного видео
По словам исследователя, доступ к записи имеется не только у Burger King: запись также отправляется на серверы платформы Appsee, измеряющей активность пользователей и оценивающей их взаимодействие с приложениями.
В своей записи Fennikami утверждает, что таким образом разработчики отслеживают приложение для маркетологов.
После публикации информации пользователи обвалили на Burger King шквал недовольных отзывов на Google Play:
«Приложение Бургер Кинг действительно подключено к одной из самых известных во всем мире и защищённых аналитических платформ — AppSee, которое позволяет выявлять баги, проблемы воронки продаж и другие „узкие“ места.
Все данные агрегируются и приходят к нам в обезличенном формате. На основне общих данных мы принимаем решения, что нужно доделать или исправить. Все персональные данные и другие реквизиты банковских карт мы не видим», прокомментировал Product Manager Burger King.