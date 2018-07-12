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Burger King уличили в слежке за экранами пользователей через приложение

Мобильное приложение Burger King отслеживает пользователей через экран смартфона без их ведома и втайне записывает видео, рассказал пользователь «Пикабу» под ником fennikami, проанализировавший приложение.

Согласно анализу, запись видео начинается сразу после запуска приложения, затем файл отправляется на сервер, даже если программа находилась в свернутом состоянии. Отмечается, что приложение также продолжает съемку, когда пользователь вводит данные банковской карты для оплаты заказа.

Запрос приложения

Ответ сервера

Скрин полученного видео

По словам исследователя, доступ к записи имеется не только у Burger King: запись также отправляется на серверы платформы Appsee, измеряющей активность пользователей и оценивающей их взаимодействие с приложениями.

В своей записи Fennikami утверждает, что таким образом разработчики отслеживают приложение для маркетологов.

После публикации информации пользователи обвалили на Burger King шквал недовольных отзывов на Google Play:

 

«Приложение Бургер Кинг действительно подключено к одной из самых известных во всем мире и защищённых аналитических платформ — AppSee, которое позволяет выявлять баги, проблемы воронки продаж и другие „узкие“ места.

Все данные агрегируются и приходят к нам в обезличенном формате. На основне общих данных мы принимаем решения, что нужно доделать или исправить. Все персональные данные и другие реквизиты банковских карт мы не видим», прокомментировал Product Manager Burger King.

Автор: Анна
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