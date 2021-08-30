Быть “в ресурсе”: россияне скупают товары для медитации

Ресурсное состояние, духовные практики — стремительно набирающий популярность тренд 2021 года. В связи с затяжным карантином прошлого года и вынужденным нахождением дома россияне осознали, как важно поддерживать не только физическую активность, но и ментальное здоровье. Эксперты Авито выяснили, какие товары помогают соблюдать духовный баланс: в список вошли доски Садху, аромалампы, благовония, свечи и эфирные масла.

Самым популярным товаром оказались доски Садху — по сравнению с 2020 годом спрос на них вырос в 2,5 раза, а количество объявлений на сайте в целом по России увеличилось на 68%. Средняя стоимость досок со встроенными гвоздями осталась неизменной и составила 4 000 рублей.

Москвичи также предпочли доски для практик другим товарам данной категории — с прошлого года ими стали интересоваться в 2,5 раза чаще, а предложение выросло на 58%. По сравнению с 2020 годом стоимость свечей на сайте в Москве не изменилась и составила в среднем 4 000 рублей.

Вторым по популярности товаром оказались свечи — с 2020 года спрос на них вырос на 72%, а предложение увеличилось на 68%. К счастью, для желающих приобрести такие «атмосферные» аксессуары, стоимость с прошлого года снизилась на 10% и составила в среднем 450 рублей.

Москвичи также заинтересовались данным товаром — с прошлого года их стали искать на 77% чаще, а предложение выросло на 58%. По сравнению с 2020 годом стоимость свечей на сайте в Москве практически не изменилась и составила в среднем 600 рублей.

Почетное третье место заняли эфирные масла — с прошлого года спрос и предложение на сайте выросли на 55% и 62% соответственно. Стоимость ароматических компонентов не изменилась с прошлого года и составила в среднем 1 290 рублей.

На сайте в Москве также наблюдается рост спроса на масла — по сравнению с 2020 годом ими стали интересоваться на 30% чаще. Количество объявлений об их продаже выросло на 47%. В этом году средняя стоимость эфирных масел составила 1 900 рублей, что на 19% дешевле, чем в прошлом.

Благовония, важные составляющие домашних медитаций, стали покупать на 35% чаще, чем в прошлом году. Предложения о продаже ароматных палочек выросли в 2 раза, а их стоимость уменьшилась на 6% и составила в среднем 235 рублей.

Москвичи также не обделили данный товар вниманием — спрос на благовония на сайте в Москве вырос на 55% по сравнению с прошлым годом, а количество объявлений увеличилось на 32%. Средняя стоимость средства для восстановления ресурса составила 510 рублей, что на 15% ниже, чем в 2020 году.

Замыкают рейтинг популярных товаров для домашних практик аромалампы. В целом по России ими интересовались на 12% чаще, чем в прошлом году, а объявлений на сайте стало больше на 31%. Стоимость актуального предмета интерьера не изменилась с прошлого года и составила в среднем 500 рублей.

В Москве наблюдается аналогичный спрос на ароматические лампы (+12%), а предложение выросло на 26%. Их средняя стоимость увеличилась на 8% с прошлого года и составила 700 рублей.

Общая стоимость необходимых товаров для осознанной и изобильной жизни составила в среднем 6 470 рублей в целом по России и 7 700 рублей в Москве.