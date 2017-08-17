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Бюджеты компаний на интернет-рекламу выросли на 23%

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (за вычетом НДС) в первом полугодии 2017 года превысил 190 млрд.руб., что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Рекламные бюджеты на телевидении в первом полугодии текущего года увеличились на 12% до 79,8-80,3 млрд. рублей, интернет — на 23% до 74-75 млрд. рублей, наружная реклама — на 8% до 16,7-16,9 млрд. рублей, радио — на 3% до 6,7-6,9 млрд. рублей. Пресса продемонстрировала падение на 14% до 8,3-8,5 млрд. рублей.

Cегменты

Январь-Июнь

2017 года,

млрд.руб.

Динамика,

%

Телевидение

79.8-80.3

12

в т.ч. Основные каналы

77.5-78.0

11

Нишевые каналы

2.29

39

Радио

6.7-6.9

3

Пресса

8.3-8.5

-14

в т.ч. Газеты

2.6-2.7

-5

Журналы

4.8-4.9

-3

Рекламные издания

0.9-1.0

-54

Out of Home

20.8-21.2

10

в т.ч. Наружная реклама

16.7-16.9

8

Транзитная реклама

2.4-2.6

30

Indoor-реклама

1.28

10

Реклама в кинотеатрах

0.44

10

Интернет

74.0-75.0

23

ИТОГО

190.0-192.0

14

Автор: Анна
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