Бюджеты компаний на интернет-рекламу выросли на 23%

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (за вычетом НДС) в первом полугодии 2017 года превысил 190 млрд.руб., что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Рекламные бюджеты на телевидении в первом полугодии текущего года увеличились на 12% до 79,8-80,3 млрд. рублей, интернет — на 23% до 74-75 млрд. рублей, наружная реклама — на 8% до 16,7-16,9 млрд. рублей, радио — на 3% до 6,7-6,9 млрд. рублей. Пресса продемонстрировала падение на 14% до 8,3-8,5 млрд. рублей.