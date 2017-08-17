Бюджеты компаний на интернет-рекламу выросли на 23%
Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (за вычетом НДС) в первом полугодии 2017 года превысил 190 млрд.руб., что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Рекламные бюджеты на телевидении в первом полугодии текущего года увеличились на 12% до 79,8-80,3 млрд. рублей, интернет — на 23% до 74-75 млрд. рублей, наружная реклама — на 8% до 16,7-16,9 млрд. рублей, радио — на 3% до 6,7-6,9 млрд. рублей. Пресса продемонстрировала падение на 14% до 8,3-8,5 млрд. рублей.
|
Cегменты
|
Январь-Июнь
2017 года,
млрд.руб.
|
Динамика,
%
|
Телевидение
|
79.8-80.3
|
12
|
в т.ч. Основные каналы
|
77.5-78.0
|
11
|
Нишевые каналы
|
2.29
|
39
|
Радио
|
6.7-6.9
|
3
|
Пресса
|
8.3-8.5
|
-14
|
в т.ч. Газеты
|
2.6-2.7
|
-5
|
Журналы
|
4.8-4.9
|
-3
|
Рекламные издания
|
0.9-1.0
|
-54
|
Out of Home
|
20.8-21.2
|
10
|
в т.ч. Наружная реклама
|
16.7-16.9
|
8
|
Транзитная реклама
|
2.4-2.6
|
30
|
Indoor-реклама
|
1.28
|
10
|
Реклама в кинотеатрах
|
0.44
|
10
|
Интернет
|
74.0-75.0
|
23
|
ИТОГО
|
190.0-192.0
|
14