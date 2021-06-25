Бюллетень eGrocery: цифры, факты и прогнозы

Data Insight публикует первый выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В бюллетене раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продажи продуктов за прошедший месяц, конкурентные позиции крупнейших игроков рынка, прогнозы.

В мае 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 18,1 млн заказов (оценка не включает заказы через универсальные маркетплейсы с несрочной, обычной доставкой). Это на 5% или 900 тыс. заказов больше, чем в апреле 2021 года, и в 3,4 раза больше, чем в мае 2020 года. За один прошлый месяц выполнено больше заказов, чем суммарно за 12 месяцев с мая 2019 по апрель 2020 года.

В денежном выражении объем онлайн-продаж интернет-магазинов и сервисов доставки продуктов питания составил в мае 26,1 млрд рублей (+112% к маю 2020 года). Средний чек за год сократился на 37% - с 2300 до 1440 рублей; главная причина этого снижения – ускоренный рост сервисов экспресс-доставки, для которых характерен средний чек существенно меньше 2000 рублей, а в случае Яндекс.Лавки и Самоката – и менее 1000 рублей.

Лидерами среди интернет-магазинов по количеству посещений сайта оказались vprok.ru, sbermarket.ru, auchan.ru, vkusvill.ru и utkonos.ru. Среди приложений по оценкам пользователей и по количеству новых установок лидирует Самокат, по накопленной популярности – Сбермаркет, по среднесуточной аудитории – Перекресток и ВкусВилл.

По количеству онлайн-заказов тройка лидеров с кратным отрывом от остальных и суммарной долей в 61% — это Самокат, Яндекс.Лавка и ВкусВилл. ВкусВилл лидирует при этом по объему продаж в рублях, его доля в мае — 14%. Суммарно на четверку лидеров (кроме вышеназванных, это также Сбермаркет) пришлось 48% из 26,1 млрд рублей онлайн-продаж.

По сравнению с апрелем, в мае быстрее всего количество онлайн-заказов росло у Самоката и Озон Экспресс, а если взять и менее крупные проекты – то у Азбуки Вкуса, Спара и Магнита.

В целом на рынке eGrocery идет быстрый процесс концентрации. Сформировалась группа из 12 крупных проектов, которые по своим показателям (не менее 250 тысяч заказов и 800 млн рублей онлайн-продаж за месяц у каждого) существенно превосходят всех остальных. Суммарно на эти 12 игроков приходится 94% онлайн-заказов и 86% объема онлайн-продаж в рублях.

Из этих 12 крупнейших игроков 10 относятся к одному из 4 «блоков» или холдингов, конкурирующих на рынке – это Сбер (напрямую или через СП с MailRu Group), X5, Яндекс и Севергрупп. Сразу 4 проекта из 12 – новички, которые год назад или вообще еще не существовали, или делали только первые шаги и с тех пор выросли в десятки раз: это Лента Онлайн, Перекресток Быстро, Озон Экспресс и доставка из магазинов в рамках сервиса Яндекс.Еда.

Продолжающийся быстрый рост рынка eGrocery, который идет быстрее прежних ожиданий, позволяет еще более оптимистично смотреть на перспективы данного рынка в ближайшие месяцы и годы. Data Insight ожидает, что в целом за 2021 г. объем рынка eGrocery (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой) составит 250 миллионов заказов и 335 млрд рублей. Это соответствует росту относительно 2020 года в 3,6 раза по количеству заказов и в 2,6 раза по объему онлайн-продаж.

О методике

В исследовании учитываются интернет-магазины и сервисы, специализирующиеся на продаже продуктов питания (то есть те, для кого продукты питания – единственная или основная категория продаж). В оценки по участникам рынка включаются все их онлайн-продажи (как через сайт, так и через приложение), в т.ч. продажи в смежных с eGrocery категориях (например, зоотовары, косметика). Каждый онлайн-заказ учитывается один раз – по «месту продажи», т. е. по тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ.

Представленные в бюллетене оценки основаны на совмещении собственных данных Data Insight, данных, напрямую предоставленных или ранее опубликованных самими участниками рынка, и данных сторонних сервисов по популярности сайтов и приложений и статистике поисковых запросов.