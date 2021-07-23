Бюллетень eGrocery за июнь 2021: цифры, факты и прогнозы

Data Insight анонсирует второй выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за июнь, данные по крупнейшим игрокам рынка, прогнозы.

В июне 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 18,6 млн заказов. Это на 5% или 970 тыс. заказов больше, чем в мае 2021 года, и в 3.7 раза больше, чем в июне 2020 года.

Объем онлайн-продаж интернет-магазинов и сервисов доставки продуктов питания в мае составил 26,5 млрд рублей (+150% к июню 2020 года), средний чек за год сократился с 2100 до 1420 рублей (-32%).

Самым посещаемым интернет-магазином стала Лента, которая интегрировала на основной сайт сервис доставки (бывшую Ленточку).

Среди приложений по оценкам пользователей и по количеству новых установок по-прежнему лидирует Самокат, по накопленной популярности — Сбермаркет, по среднесуточной аудитории — Дикси — Клуб Друзей и доставка, за которым следуют Перекрёсток и ВкусВилл.

По количеству онлайн-заказов значительно лидирует Самокат, за ним следуют Яндекс.Лавка и ВкусВилл, суммарная доля трех лидеров превышает 63% от общего количества заказов в сегменте eGrocery.

ВкусВилл сохраняет лидерство по объему продаж (в рублях) с долей в 14%, при этом суммарно на первую четверку (ВкусВилл, Самокат, Сбермаркет, Яндекс.Лавка) приходится почти половина всех онлайн-продаж (47%).

Самый большой прирост месячного объема онлайн-продаж по сравнению с маем 2020 года — у Самоката (+2,7 млрд руб.), Сбермаркета (+2,3) и ВкусВилла (+2,2).

Data Insight прогнозирует, что в целом за 2021 год объем рынка eGrocery* составит 242 млн заказов и 337 млрд рублей, что соответствует росту за год в 3,5 раза по количеству заказов и в 2,6 раза по объему онлайн-продаж.

Методика

В исследовании учитываются интернет-магазины и сервисы, специализирующиеся на продаже продуктов питания (т. е. те, для которых продукты питания — единственная или основная категория продаж). В общий объем продаж для них включаются все онлайн-продажи, включая продажи в смежных с eGrocery категориях, не включаются сервисы доставки готовой еды (как агрегаторы, так и собственные доставки ресторанов), сервисы по доставке ингредиентов с рецептами и сервисы, работающие по подписной модели.

Оцениваются онлайн-продажи — дистанционные заказы, размещенные через сайт или приложение самого магазина. Каждый онлайн-заказ учитывается один раз — по «месту продажи», т. е. по тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ.

Оценка объема онлайн-продаж строится на основе модели, которая для каждого интернет-магазина включает следующие ключевые параметры: посещаемость интернет-магазина (плюс траффик мобильного приложения), конверсия, количество размещенных заказов, процент выполненных и выкупленных заказов, средний чек.

Для уточнения оценок Data Insight постоянно привлекает новые данные и совершенствует используемые алгоритмы оценки. Это может приводить к корректировкам (как правило незначительным) оценок по отдельным интернет-магазинам и по рынку в целом за предыдущие месяцы. При расчете динамики за месяц или год показатели отчетного периода (последнего закончившегося месяца) сравниваются с текущими оценками по предыдущему месяцу и по аналогичному месяцу прошлого года (а не с теми оценками, которые были ранее опубликованы в бюллетене за прошлый период).