Бывшая глава Kira Plastinina возрождает бренд

Бывшая глава обанкротившейся сети магазинов Kira Plastinina Ольга Уфимкина перезапустила проект. На сайте официального интернет-магазина сообщается о выпуске коллекций под брендами — «Kira Plastinina и Я», Kira Plastinina Mary's, The Hot Kira Plastinina.

Каждый бренд управляется отдельными юрлицами, которые принадлежат в том числе их креативным директорам и дизайнерам: Ксении Брюховецкой, Марии Смык и Олесе Григорьевой. Товары продаются в студиях стиля Kira Plastinina, которые развиваются за счет франчайзи. Всего в сети насчитывается около 60 магазинов.

Мария Смык подтвердила РБК, что бренды были запущены в партнёрстве с «тётей Киры — Ольгой Уфимкиной». При этом публично главный инвестор Kira Plastinina Сергей Пластинин имя сестры не указывает, отмечает РБК.

В 2007 году сооснователь холдинга «Вимм-Билль-Данн» запустил бренд Kira Plastinina. В 2016 году размер инвестиций Пластинина в компанию оценивался не менее чем в 3 млрд рублей, однако проект так и не стал прибыльным. В апреле 2017 года суд признал компанию «Кира Пластинина Стиль», управляющую сетью одежды и аксессуаров Kira Plastinina, банкротом.