Бывший директор по маркетингу «МегаФона» перешёл в М.Видео-Эльдорадо

Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет об организационных изменениях в управляющей команде блока OneRetail («Единый ритейл»). Василий Большаков назначен на позицию директора по маркетингу и цифровому опыту клиента М.Видео-Эльдорадо.

Василий Большаков более 15 лет занимает руководящие позиции в сфере маркетинга и маркетинговых коммуникаций, ранее более семи лет возглавлял маркетинг в бренде Эльдорадо. В качестве директора по маркетингу и цифровому опыту клиента Группы М.Видео-Эльдорадо Василий Большаков будет координировать направления операционного маркетинга, e-commerce, программ лояльности и развития клиентских продуктов, отвечая за позиционирование брендов М.Видео и Эльдорадо, коммуникационную стратегию и портфельное управление CVP и программами по привлечению и удержанию клиентов для максимизации числа OneRetail-покупателей, развитие продуктового подхода и обеспечение роста цифровизации с фокусом на разворачивание единой OneRetail-платформы для обоих брендов.

В числе его задач также обеспечение эффективности маркетинговых инвестиций, внедрение дифференцированного между брендами подхода к промо, медиа и performance-маркетингу, направленных на привлечение и развитие клиентов.

Г-н Большаков приступит к работе с 17 февраля, должность находится в непосредственном подчинении у управляющего директора блока OneRetail («Единый ритейл») Сергея Ли. В роли главы объединённой дирекции по маркетингу и цифровому опыту он сменит Владислава Свириденко, решившего продолжить карьеру за пределами компании.

В 2021-2022 гг. Василий Большаков занимал должность директора по маркетингу «МегаФона». С 2015 года он работал в Эльдорадо на позиции директора по маркетингу, позже был назначен вице-президентом по маркетингу. После объединения М.Видео и Эльдорадо в 2018 году и до июля 2020 года отвечал за маркетинг бренда Эльдорадо.