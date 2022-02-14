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Бывший директор по маркетингу «МегаФона» перешёл в М.Видео-Эльдорадо

Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет об организационных изменениях в управляющей команде блока OneRetail («Единый ритейл»). Василий Большаков назначен на позицию директора по маркетингу и цифровому опыту клиента М.Видео-Эльдорадо.

Василий Большаков более 15 лет занимает руководящие позиции в сфере маркетинга и маркетинговых коммуникаций, ранее более семи лет возглавлял маркетинг в бренде Эльдорадо. В качестве директора по маркетингу и цифровому опыту клиента Группы М.Видео-Эльдорадо Василий Большаков будет координировать направления операционного маркетинга, e-commerce, программ лояльности и развития клиентских продуктов, отвечая за позиционирование брендов М.Видео и Эльдорадо, коммуникационную стратегию и портфельное управление CVP и программами по привлечению и удержанию клиентов для максимизации числа OneRetail-покупателей, развитие продуктового подхода и обеспечение роста цифровизации с фокусом на разворачивание единой OneRetail-платформы для обоих брендов.

В числе его задач также обеспечение эффективности маркетинговых инвестиций, внедрение дифференцированного между брендами подхода к промо, медиа и performance-маркетингу, направленных на привлечение и развитие клиентов.

Г-н Большаков приступит к работе с 17 февраля, должность находится в непосредственном подчинении у управляющего директора блока OneRetail («Единый ритейл») Сергея Ли. В роли главы объединённой дирекции по маркетингу и цифровому опыту он сменит Владислава Свириденко, решившего продолжить карьеру за пределами компании.

В 2021-2022 гг. Василий Большаков занимал должность директора по маркетингу «МегаФона». С 2015 года он работал в Эльдорадо на позиции директора по маркетингу, позже был назначен вице-президентом по маркетингу. После объединения М.Видео и Эльдорадо в 2018 году и до июля 2020 года отвечал за маркетинг бренда Эльдорадо.

«Василий обладает необходимой экспертизой и личными качествами, чтобы помочь компании выйти на новый уровень отношений с покупателями и понимания их потребностей за счёт маркетинговых инструментов, аналитики данных и развития сильных сторон двух известных брендов с фокусом на операционную эффективность и партнёрские проекты с вендорами. На протяжении семи лет Василий эффективно руководил маркетингом в Эльдорадо. В числе его успехов — ребрендинг и обновлённая рекламная стратегия, позволившие бренду привлечь новых клиентов, а также значительный рост онлайн за счёт внедрения новых проектов в области цифрового маркетинга, продаж и CRM.

От имени компании благодарю за проделанную работу Владислава Свириденко и желаю ему успехов в дальнейшем карьерном развитии. За несколько лет в компании он принимал активное участие в развитии онлайн-бизнеса и платформы OneRetail, построении отношений с клиентами и улучшении имиджа двух сетей».

Управляющий директор блока OneRetail («Единый ритейл») Группы М.Видео-Эльдорадо Сергей Ли.

Автор: Катрин Волкова
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