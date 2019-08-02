Ольга Наумова, бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита», может возглавить ГК «Дикси», которая начала обновлять магазины и находится в процессе слияния с сетями «Красное & белое» и «Бристоль», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам источника, приход Ольги Наумовой может быть связан с программой обновления магазинов, которую «Дикси» запустила в 2019 году. Компания начала открывать магазины в Москве в новом дизайне с зонами для овощей, фруктов и молочных продуктов, пекарней и пр. Ольга Наумова занималась обновлениями магазинов в «Пятерочке» и запустила аналогичную программу, перейдя в «Магнит», напоминает собеседник.

В мае 2013 года Наумова возглавила «Пятерочку», поработав гендиректором сети до апреля 2018 года. Месяц спустя она стала исполнительным директором «Магнита», а еще через месяц — гендиректором сети. В конце июня 2019 года Ольга Наумова покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по стратегии развития бизнеса, сообщал «Магнит». Ее роль на себя взял президент сети Ян Дюннинг.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, Ольга Наумова привыкла работать с большими бюджетами и масштабными проектами. А ГК «Дикси» сократила инвестиции в развитие и решает преимущественно задачи оптимизации бизнеса, интеграции розничных операций с оптовым бизнесом группы и синергии с «Красным & белым» и «Бристолем», указывает он.

«Дикси» может быть не единственным вариантом, который рассматривает Ольга Наумова. Два источника на рынке слышали о ее возможном переходе в «Ленту», почти 78% которой сегодня владеет «Севергрупп» господина Мордашова. Планов менять Германа Тингу на посту гендиректора «Ленты» сейчас нет, возражает собеседник, близкий к компании.