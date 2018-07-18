Бывший глава Alibaba Group в РФ займётся развитием цифрового бизнеса Сбербанка

Экс-глава Alibaba Group в РФ Марк Завадский назначен на должность главы дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка. На новой должности он будет отвечать за партнерство финансовой организации с ведущими мировыми и российскими технологическими компаниями, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Данную позицию он совместит с должностью вице-президента по стратегическим партнерствам. В число главных задач Марка войдет поиск и развитие синергий между банковским и небанковским бизнесами банка, а также выстраивание новых бизнес-вертикалей, в том числе в партнерстве с ведущими технологическими компаниями России и мира», — отметили в банке.

Напомним, в Сбербанк Завадский пришел весной 2018 года, до этого он на протяжении четырех лет работал в AliExpress директором по развитию бизнеса в России и СНГ, а также возглавлял представительство Alibaba Group в России.