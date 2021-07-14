Бывший глава Delivery Club Андрей Лукашевич займётся развитием ecommerce «Магнит»

Ритейлер «Магнит» объявил о назначении Андрея Лукашевича на должность директора по электронной коммерции. Он будет отвечать за формирование стратегии цифровых каналов продаж и их масштабирование, формирование и развитие инфраструктуры e-commerce.

До прихода в «Магнит» Лукашевич с 2019 года возглавлял агрегатор такси «Везет», до этого был руководителем Mail.Ru Foodtech Ventures, а также занимал должности управляющего директора и генерального директора Delivery Club.

«Магнит» обладает необходимым потенциалом и ресурсами для занятия лидирующих позиций во множестве сегментов электронной торговли. Уверен, что в ближайшее время нам удастся возглавить тренд на покупки онлайн. Андрей Лукашевич, директор по электронной коммерции сети «Магнит»

В компании отмечают, что к концу первого квартала 2021 года e-commerce сервисы «Магнита» охватывали более 1,3 тыс. магазинов по всей стране, 60% выручки от онлайн-проектов обеспечивают регионы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время «Магнит» развивает ряд проектов онлайн-доставки — как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. Так, в 2020 году «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов.