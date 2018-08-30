Бывший глава Ozon начал работать в «Магнит»

Бывший глава Ozon Group Дэнни Перекальски начал работать консультантом сети «Магнит» по маркетингу и цифровым технологиям. Об этом со ссылкой на ритейлера и самого Перекальски сообщает РБК.

По словам представителя «Магнита», Перекальски займется «трансформацией маркетинговой политики, продвижением компании через различные digital-каналы», клиентской аналитикой, собственными торговыми марками и брендингом, а также формированием программ лояльности. Также он будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям и «создание проактивной среды, которая будет подразумевать комплекс действий, позволяющий предугадывать потребности покупателя и предлагать соответствующие услуги».

Перекальски подтвердил, что начал работать с «Магнитом» в конце августа.

Дэнни Перекальски начинал карьеру в исследовательской компании Nielsen, потом был директором по закупкам и главой департамента ценообразования в Metro Cash & Carry, реструктурировал маркетинговое направление в группе «Дикси». После этого он занял пост заместителя гендиректора Ozon Group, а затем возглавил компанию. До перехода в «Магнит» Перекальски руководил направлением по разработке продуктов Альфа-банка для физических лиц, малого и среднего бизнеса, где закончил работать в мае этого года.