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Бывший глава Ozon займётся развитием продуктов Альфа-Банка

Бывший генеральный директор онлайн-ритейлера Ozon Дэнни Перекальски назначен управляющим директором по продуктам Альфа-Банка, говорится в сообщении банка. В его задачи войдет формирование единого видения потребностей клиентов на основе взаимодействия со всеми бизнес-линиями Альфа-Банка. Это должно обеспечить оперативность и гибкость в разработке и запуске продуктов, уточняют в банке.

«Уверен, что успешный опыт Дэнни поможет улучшить продуктовое предложение Альфа-Банка, повысить скорость разработки и доставки клиентам востребованных и инновационных продуктов», — отметил исполняющий обязанности Главного управляющего директора Альфа-Банка Алексей Чухлов. «Меня очень вдохновляют амбиции Альфа-Банка. Задача стать надежным партнером для миллионов новых клиентов по-настоящему воодушевляет», — подчеркнул Дэнни Перекальски.

До прихода в Альфа-Банк Дэнни Перекальски на протяжении трех лет руководил компанией Ozon Group, владеющей крупным интернет-магазином Ozon.ru. Под его руководством продажи компании выросли в три раза — до 7,5 млн покупок в год, значительно расширился ассортимент, вырос уровень клиентского сервиса.

После ухода Перекальски из Ozon пост гендиректора компании занял Александр Шульгин, ранее возглавлявший российский бизнес Яндекса.

Автор: Анна
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