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Бывший руководитель Lamoda перешёл в «Магнит»

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Магнит
Магнит
Продукты питания

Бывший топ-менеджер Lamoda Флориан Янсен назначен исполнительным директором продуктового ритейлера «Магнит», сообщают «Ведомости». До этого он трудился на аналогичной должности в компании Lamoda, Янсен был одним из организаторов этого проекта и руководил им с 2018 года.

В «Магните» Янсен будет одним из трех заместителей Яна Дюннинга генерального директора ритейлера. Два других заместителя Дюннинга — это Руслан Исмаилов и коммерческий директор Владимир Сорокин. Янсен будет отвечать за большую цифровую трансформацию «Магнита».

Вместе с Янсеном в «Магнит» переходят несколько бывших топ-менеджеров интернет-ритейлера одежды. Директором по трансформации «Магнита» назначен Пол Роговски, который работал операционным директором Lamoda. Технический директор онлайн-магазина Валентин Щитов назначен директором по информационным технологиям краснодарской компании.

Также бывший финансовый директор Lamoda Фабиан Шефер стал директором по аналитике и управлению данными, а отвечавший за стратегию Lamoda Павел Орлов в «Магните» займет должность директора по инновационному развитию и партнерству.

Собеседник издания заявил, что директор по информационным технологиям и директор по инновационному развитию и партнерству — это новые должности в компании. Бывшие топ-менеджеры Lamoda приступят к работе примерно в конце мая.

Янсен знаком с работой «Магнита», он входит в совет директоров ритейлера с лета 2019 года как независимый неисполнительный директор и возглавляет комитет по стратегии.

Компании и сервисы: Магнит, Lamoda B2B
Автор: Анна
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