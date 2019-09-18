Бывший руководителем отдела рекламы DNS получил 8 лет колонии

Александр Панов, три года проработавший в DNS руководителем отдела рекламы и успевший за это время «отмыть» 95 миллионов рублей, был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. В четверг, 12 сентября, суд отправил Панова в колонию на 8 лет с штрафом в 500 тысяч рублей. Кроме этого полностью был удовлетворен гражданский иск от DNS, о чем сообщил президент компании Дмитрий Алексеев.

Эта история прогремела в мае 2018 года, когда прокуратура передала дело Панова в Ленинский районный суд Владивостока. Говоря сухим языком обвинения, подсудимый осуществлял переговоры с контрагентами — фирмами, оказывающими рекламные услуги в интернете, а так же предоставляющими неисключительные права пользования программным обеспечением и музыкальными произведениями. Злоумышленник вводил в заблуждение представителей фирм о механизме осуществления расчетов за оказанные ими услуги, одновременно завышая действительную стоимость работ в глазах руководства DNS. С 2013 по 2016 год подсудимый «накопил» 95 миллионов рублей, из которых 70 легализовал путем приобретения недвижимости и автомобилей.

После огласки в СМИ сам президент компании Дмитрий Алексеев рассказал, как такое вообще возможно. Схема состояла в том, что Панов убедил ряд поставщиков услуг завышать счета, от 20% до 50%, и эту сумму переводить на счета владивостокских компаний. Ссылался на требования руководства. Естественно, это были помойки, но и с обнальшиками Панов не общался сам, а только через своего друга.

Факта хищения долго не замечали, потому что на фоне сотни миллиардов оборота сумма была не очень большая. А Панов был руководителем довольно высокого ранга — как раз тем человеком, кто оценивал эффективность расходования маркетинговых бюджетов в компании. Однако желание воспользоваться «накопленными» миллионами выдало сотрудника.

«Сейчас мы понимаем, что к нам он шел специально красть. И был уверен в том, что уличить его невозможно. Панов настолько одурел от безнаказанности, что его вызывающее потребление нельзя было не заметить. Квартиры, машины, дорогой образ жизни резко вывалился наружу», — рассказывал год назад Алексеев.

Следствие началась в 2016 году, и хотя в общих чертах схема стал понятна сразу, до вынесения приговора прошло 3,5 года!

— Правоохранительная система у нас плохо работает с такими делами, — признается Алексеев. — Оно сложное, обвиняемый в отказе. Приходилось на каждом этапе убеждать сначала оперативников, потом СК, потом прокуратуру и в конце суд, что есть все основания и все доказано. Очень долгий процесс.

По словам Алексеева, организовавший откатную схему Александр Панов был полностью уверен в недоказуемости своего мошенничества.

«Откаты брались с подрядчиков, максимально далеких от Владивостока, с европейской части страны. Деньги переводились во Владивосток на обнальные конторы. Но и тут он подстраховался, и использовал еще одну прокладку, своего друга — Дмитрия Румянцева, который занимался отношениями с „черными банкирами“. Скрупулезно, день за днем, факт за фактом мы раскрутили всю цепочку. Нашли, кто платил откаты, нашли „черных банкиров“, вычислили друга-посредника. Добились, чтобы все дали показания, и каждое показание имело бы под собой материальную доказательную базу. Нашли куда Панов тратил деньги, доказали, что это были именно украденные деньги», — рассказывает Алексеев.

Президент компании считает, что если бы Панов признался и покаялся, то вполне мог бы получить условный срок. А так — приговор довольно суровый. Правда, в силу он еще не вступил и может быть обжалован.