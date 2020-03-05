Бывший технический директор «Медузы» перешел в сервис доставки продуктов iGooods

Самат Галимов (ex-CTO Медузы) и Федор Борщев (ex-студия Лебедева) пришли в сервис доставки продуктов iGooods.

Самат Галимов и Федор Борщев договорились с сервисом доставки продуктов iGooods о ведении специального проекта. Он будет заключаться в выполнении задач «техдиректора+» с целью обеспечить технический рывок. Сотрудничество началось 1 марта и продлится до 6 месяцев.

До прихода Самата Галиева и Федора Борщева должности СТО (Chief technical officer) в компании не существовало. Должности техдиректора и директора по продукту (CPO — Chief product officer) совмещал Андрей Родин. Команда под его руководством разработала и развивает продукт, которым пользуется 4000 человек в день. Сейчас в iGooods работает команда из 28 разработчиков.

За время работы в проекте Самат Галимов и Федор Борщев планируют повысить качество и эффективность технической команды и ускорить разработку продукта. Основные задачи «технического директора+» — настроить эффективный процесс продуктовой разработки, убрать проблемы, которые возникают в быстрорастущих проектах и создать HR-бренд. Кроме того, Самат и Федор планируют улучшить предсказуемость сроков разработки и ее результатов, что положительно скажется на скорости обновления функций для пользователей. Апгрейд продукта отстроит iGooods от конкурентов и позволит быстрее реагировать на запросы бизнеса.

«Во-первых, доставкой продуктов от iGooods пользуются тысячи людей каждый день — приятно работать с живым продуктом, с реальными клиентами. Во-вторых, делают сервис очень приятные ребята, которым по-человечески хочется помочь. В iGooods сейчас очень классная команда разработки. Они думают о продукте, о пользе для клиентов больше, чем о всем прочем — это редко увидишь на рынке» — объясняет свое решение приосединиться к команде iGooods Самат Галиев.