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Бывший топ-менеджер "220 Вольт" строит федеральную сеть зооцентров

Компания Petz.ru, созданная весной этого года, планирует построить федеральную сеть зооцентров и составить конкуренцию крупнейшим игрокам рынка товаров для животных. За 3 месяца компания открыла уже 4 магазина (3 в Санкт-Петербурге и 1 в Москве) и запустила интернет-магазин с доставкой во все регионы России. По словам основателя проекта Леонида Довладбегяна, магазины бренда представляют уникальный для российского рынка формат многофункциональных зооцентров.

«Рынок зоотоваров еще не до конца сформировался — есть несколько сильных федеральных проектов и множество мелких разрозненных игроков, — рассказывает CEO Petz.ru Леонид Довладбегян. — Мы долго изучали рынок и пришли к выводу, что нет ни одного проекта, полностью „закрывающего“ все потребности покупателя — это либо небольшие магазины-пункты выдачи интернет-магазинов, либо небольшая торговля при ветцентрах, либо просто магазинчики с ограниченным ассортиментом, либо сильная розница со слабыми интернет-продажами либо полным отсутствием интернет-магазина в принципе. Petz.ru — это многофункциональные зооцентры, в которых одновременно есть и большой торговый зал с богатым ассортиментом в наличие, и салон груминга, и кабинет ветеринара для несложных процедур. При этом все товары также можно заказать в интернет-магазине с доставкой в любую точку России. Мы планируем построить полноценную федеральную omni-channel компанию и уже через 2 года выйти в топ-5 лидеров рынка».

В первую очередь в компании намерены упрочить позиции на рынке Санкт-Петербурга и Москвы — за первый год здесь планируют открыть не менее 10 магазинов, затем зооцентры сети появятся и в других регионах страны. Кроме того, в компании не исключают возможность дальнейшего расширения за счет запуска программы франчайзинга. Покупки в интернет-магазине Petz.ru уже доступны для жителей всех регионов России за счет сотрудничества с логистическими службами DPD, PickPoint и Яндекс.Доставка.

Ассортимент интернет-магазина на данный момент включает более 5.000 SKU, включая корма, аксессуары, игрушки, товары для здоровья и многое другое. К 2018 г. ассортимент товаров, доступных для онлайн-заказа, планируется расширить до 17.000 позиций.

Автор: Анна
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