Бывший топ-менеджер Amazon стал директором по продукту Avito

Директором по продукту Avito назначен бывший топ-менеджер Amazon Амит Пурохит. Он вступит в должность в ноябре 2020 года, его ключевыми задачами станут развитие продуктовой команды и создание инновационных продуктов для российского рынка.

«В новой роли я планирую создавать полезные решения, помогающие людям и компаниям в России еще более эффективно, быстро и удобно решать свои личные и бизнес-задачи на платформе Avito», — прокомментировал свое назначение Амит Пурохит.

«Я рад приветствовать в команде Avito еще одного профессионала с богатым опытом развития технологических продуктов. Мы надеемся, что опыт Амита поможет еще больше усилить продукты, разрабатываемые командами бизнес-юнитов и платформы одной из основных e-commerce-компаний в стране», — отметил CEO Avito Владимир Правдивый.

Пурохит имеет 20-летний опыт на рынке e-commerce. Последние 12 лет он возглавлял команды в офисах Amazon в США, Китае, Европе и Турции. В том числе руководил работой по улучшению клиентского опыта и запуском сервиса экспресс-доставки Amazon Prime на международном уровне.