Бывший топ-менеджер «Беру» займётся развитием маркетплейса в «Одноклассниках»

Бывший руководитель по продукту маркетплейса «Беру» от «Яндекса» Инна Галиахметова стала новым руководителем направления электронной коммерции в социальной сети «Одноклассники», сообщается в пресс-релизе компании.

В «Одноклассниках» она сосредоточится на развитии маркетплейса соцсети, интеграции опыта покупки и социальных механик, создании новых продуктов совместно с AliExpress Россия в рамках объявленного ранее СП.

В «Яндексе» топ-менеджер занималась запуском маркетплейса с нуля, а также его развитием, включая логистические продукты и программу лояльности.