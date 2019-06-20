Бывший топ-менеджер «Беру» займётся развитием маркетплейса в «Одноклассниках»
Бывший руководитель по продукту маркетплейса «Беру» от «Яндекса» Инна Галиахметова стала новым руководителем направления электронной коммерции в социальной сети «Одноклассники», сообщается в пресс-релизе компании.
В «Одноклассниках» она сосредоточится на развитии маркетплейса соцсети, интеграции опыта покупки и социальных механик, создании новых продуктов совместно с AliExpress Россия в рамках объявленного ранее СП.
В «Яндексе» топ-менеджер занималась запуском маркетплейса с нуля, а также его развитием, включая логистические продукты и программу лояльности.
«Покупки в социальной сети — это совершенно уникальная и все ещё непривычная модель поведения, которая сильно отличается от покупок в обычном интернет-магазине. В перспективе мы хотим, чтобы процесс выбора товара и его покупки стали частью „развлекательного“ сценария и обмена эмоциями между пользователями, что свойственно аудитории ОК.
Именно поэтому одной из приоритетных задач мы видим очень глубокую взаимную интеграцию товаров и пользовательского контента. Мы будем сфокусированы на развитии направления социальной коммерции совместно с AliExpress Россия в рамках совместного предприятия, одним из акционеров которого является Mail.ruGroup. А чтобы маркетплейс предлагал именно то, что интересно покупателям, мы активно инвестируем в рекомендательную систему. Уже в ближайшее время у нас появятся персональные рекомендации товаров на основе интересов пользователей и их социальных связей», — комментирует Инна Галиахметова, руководитель e-commerce направления социальной сети Одноклассники