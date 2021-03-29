Бывший владелец «Эльдорадо» Петр Келлнер погиб в авиокатастрофе

Петр Келлнер, самый богатый человек Чехии, основатель и владелец компании PPF Group погиб в авиокатастрофе, сообщает Alaskasnewssource. Вертолет, в котором находился бизнесмен, разбился в районе ледника Кник на Аляске.

Спасатели нашли одно выжившего пассажира и пятерых погибших, среди которых был Келлнер. Кроме Келлнера погиб еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот. Состояние выжившего оценивается как тяжелое.

Трагедия произошла в субботу, 27 марта, но о ней стало известно только в понедельник. Информации о причинах крушения нет, ведется расследование.

Петр Келлнер родился в 1964 году. а в 1991-м основал группу PPF. Её компании работают в сферах банковского дела и страхования, энергетики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, ретейле и недвижимости. В России PPF владеет банком «Хоум Кредит», страховой компанией «PPF Страхование жизни», агрохолдингом «РАВ Агро», а также 3,82% в Polymetal.

Состояние Келлнера журнал Fobres оценивает в $17,5 млрд. Он занимал 68-ю позицию в рейтинге миллиардеров за 2020 год.