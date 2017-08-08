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C «Викимарт» хотят еще 2,4 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Финпромбанка о взыскании 2,4 млрд рублей с фирмы «Викимарт Лимитед», контролирующей интернет-гипермаркет «Викимарт», сообщает РБК.

«Викимарт» создали в 2008 году два выпускника Стэнфордского университета Максим Фалдин и Камиль Кумаркаев. Изначально они собирались создать «русский eBay» — предоставить торговую площадку для независимых интернет-магазинов, но затем и сами стали торговать наиболее популярными товарными категориями. Ключевым инвестором стал международный фонд Tiger Global Management — инвестиции на начальном этапе составили, по данным РБК, около 30 млн долларов.

Однако в 2014 году Tiger Global Management продал свою долю за 40 млн долларов группе российских инвесторов во главе с председателем совета директоров Финпромбанка Анатолием Гончаровым. По словам Максима Фалдина, это было связано со сменой политической обстановки в стране. Деньги пошли на покупку ретейлеров «Терминал.ру» и «Моллстрит», развитие складской и розничной инфраструктуры. В 2015 году основатели отошли от дел, а компанию возглавил Андрей Кленин, ранее занимавший должность операционного директора «Юлмарта». Крупнейшим кредитором «Викимарта» стал Финпромбанк.

В октябре 2016 года Финпромбанк был признан банкротом, а конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов. Выручка ООО «Викимарт» составила в 2015 году 716 млн рублей, а в 2016-м — 238 млн при убытках в 751 тыс. Зимой компания закрыла офисы в Москве, Чебоксарах и Новосибирске, а в июне перестал работать и сайт интернет-гипермаркета. «20 месяцев моего отсутствия позволили «профессиональным» топ-менеджерам на деньги «богатых» олигархов уничтожить компанию», — заявил Максим Фалдин.

Сейчас против компании рассматривается девять дел в арбитражных судах, Финпромбанк — крупнейший истец.

Автор: Анна
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