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Логистика RSS

Cainiao и Сберлогистика объявили о начале сотрудничества

Оператор доставки Cainiao Network, которым владеет Alibaba Group, и логистическая компания Сберлогистика объявили о начале сотрудничества. Об этом говорится в сообщении логистического оператора.

«В ближайшее время интернет-заказы AliExpress можно будет получить в 12,5 тыс. постаматах и пунктах выдачи Сберлогистики по всей стране», — уточняется в сообщении.

За счет сотрудничества со СберЛогистикой, число точек выдачи «Цайняо» за год вырастет вдвое, добавили в компании.

На первом этапе к системе Cainiao подключились пункты выдачи СберЛогистики в Москве, в ближайшее время компании планируют расширить получение посылок на всю Россию. В настоящее время региональная сеть СберЛогистики охватывает 82 областных центра.

В ближайшее время постамат Сберлогистики будут покрывать выдачу товаров только из Китая.

«Сотрудничество со СберЛогистикой даст покупателям еще один удобный канал получения посылок. Наша задача — организовать быструю и удобную выдачу в шаговой доступности для каждого пользователя сервисов Cainiao и для постоянно растущего количество заказов с AliExpress. На нас приходится более 90% доставок посылок Alibaba Group в мире, а доля заказов из России сейчас является одной из самых быстрорастущих», — заявил генеральный директор Cainiao Вячеслав Савин.

Сейчас сеть Cainiao насчитывает около 19 000 собственных и партнерских постаматов и пунктов выдачи во всех российских регионах.

Автор: Анна
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