Cainiao планирует стать лидером российского рынка по количеству постаматов

Логистический оператор Cainiao планирует инвестировать 2 млрд рублей в развитие сети постаматов в России. Это позволит компании открыть около 8000 точек. С учётом наличия у Cainiao 2 тысяч собственных постаматов общий портфель оператора может составить 10 тысяч единиц, сообщают «Ведомости».

По мнению гендиректора информагентства «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, при реализации планов Cainiao станет лидером российского рынка по количеству постаматов. На данный момент, по данным Бурмистрова, первое место занимает Ozon (7500 постаматов), на втором месте — PickPoint (5300).

В Ozon не стали комментировать «Ведомостям» планы конкурентов, сообщив: «Сейчас у нас порядка 7500 постаматов по всей стране — на конец 2020 г. это самый большой канал „последней мили“ Ozon по количеству точек. В этом году мы планируем развивать это канал доставки в комплексе с развитием пунктов выдачи заказов».

В PickPoint изданию заявили, что компания намерена принять участие в гонке за лидерство на этом рынке. По словам гендиректора PickPoint Надежды Романовой, до конца года компания намерена увеличить сеть ещё на 5000 терминалов: в таком случае у нее будет около 11 000 точек выдачи.

Cainiao принадлежит Alibaba Group. Среди ключевых рынков оператора Россия, по оценке Бурмистрова, стоит на втором месте после Китая, следом идут страны Европы, Азия и США. Количество трансграничных заказов компании на конец марта текущего года составляло 5 млн посылок в день. Выручка Cainiao в 2020 финансовом году (закончился в апреле этого года) выросла на 68% до $5,7 млрд.