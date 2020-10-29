Китайская компания Cainiao развернет в России сеть постаматов под своим брендом и брендом AliExpress. В течение года она установит более 1 тыс. точек в Москве и других крупных городах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Это будет первым шагом вывода бренда Cainiao для широкой аудитории в России. Постаматы станут дополнением к партнерским пунктам выдачи заказов AliExpress. Кроме того, компания ведет переговоры о партнерстве с другими ритейлерами. Всего у AliExpress в России около 15 тыс. пунктов выдачи, не считая отделений „Почты России“, с которой сотрудничает маркетплейс», — комментирует Ксения Киянцева, руководитель по стратегическому развитию постаматной сети Cainiao в России.

Cainiao в течение года инвестирует более 1 млрд руб. в российский рынок, в том числе локализацию, поддержку продавцов и развитие IT-инфраструктуры.

По мнению руководителя направления онлайн-ритейла Nielsen в России и Восточной Европе Александра Шуркаева, контролируемые Cainiao постаматы значительно помогут сократить сроки доставки посылок, хотя в логистике трансграничных покупок больше всего времени уходит на первые этапы пути посылок, чем на «последнюю милю».

Среди российских онлайн-ритейлеров собственные постаматные сети развивают Ozon и «Яндекс.Маркет», у них более 6 тыс. и более 600 точек соответственно, рассказали в компаниях. Крупнейший независимый игрок — PickPoint с 4,8 тыс. постаматов (с учетом партнерских — 7,5 тыс.). В октябре еще один крупный постаматный проект «Халва» поделили его владельцы — Совкомбанк и X5 Retail Group. Первому отошли около 2 тыс. постаматов и операционная компания, второму — более 1 тыс. точек. В результате у X5 — 4 тыс. постаматов, а всего 11 тыс. точек выдачи заказов. Около 10 тыс. постаматов планирует установить «Сберлогистика» Сбербанка, 5 тыс.— «Почта России».