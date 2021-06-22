Callday.Ecom 2021: секреты сквозной аналитики и эффективного маркетинга

30 июня в 11:00 состоится онлайн-конференция Callday.Ecom 2021, в которой эксперты расскажут про сквозную аналитику и эффективный маркетинг в электронной торговле. Организаторы конференции — Calltouch и Segmento.

В программе выступления экспертов из BENDES, Redmond, «Риалвеб», «Конфаэль», «Четвёртый Рим», «Вот такие пироги», Casada, Mail.ru Group, Segmento и Calltouch. Расскажем, как менялся пользовательский спрос, как грамотно использовать сквозную аналитику и вырасти даже в самый непростой год.

Заглядывайте в чат трансляции. Там будет возможность задать вопросы экспертам, пообщаться с представителями индустрии и узнать актуальные факты о e-commerce.