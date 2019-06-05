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Callday.Сквозная аналитика: пульс рынка и инсайты практиков

В Telegraph прошла большая конференция Callday.Сквозная аналитика для владельцев бизнеса, руководителей отделов маркетинга и интернет-маркетологов

28 мая компании Calltouch и Яндекс.Касса провели практическую конференцию про сквозную аналитику — главный маркетинговый тренд последних 6 лет. Мероприятие посетило более 200 представителей индустрии. Эксперты обсудили, можно ли зарабатывать без понимания эффективности расходов на рекламу, оправдывают ли себя усилия по интеграции сквозной аналитики и так ли важен на самом деле этот инструмент для бизнеса. Программа мероприятия включила в себя практические кейсы различных сегментов рынка, а также инсайты от практикующих экспертов.

Конференцию открыл Алексей Иванов, сооснователь и директор ISEE Marketing и руководитель в Лаборатории клиентских впечатлений, и поделился кейсами на тему того, как сквозная аналитика помогает управлять клиентскими впечатлениями. Спикер описал портрет современного клиента: не любит длинные тексты или лонгриды, предпочитая визуальный контент, а также внутренне ограничивают себя от лишних на их взгляд действий. Если говорить о негативных впечатлениях, то они напрямую влияют на финансовые показатели компании, а сквозная аналитика позволяет оценить вес каждой выявленной проблемы и отследить, сколько клиентов с ними столкнулось и как это повлияло на конечные финансовые показатели.

Совместным выступлением встречу продолжили Алексей Авдеев, CEO Calltouch, и Алексей Филимонов, продакт-менеджер компании Calltouch. Они рассказали, что из себя представляет сквозная аналитика, для чего она нужна, на каком этапе ее нужно внедрять, как интегрировать систему в существующие бизнес-процессы компании, с каким сложностями можно столкнуться на пути к автоматизации и какую пользу она может принести. На примере показали, как выглядит детализация отчетов в личном кабинете Calltouch и представили фичу — модуль электронной торговли, который позволяет в одном отчете отслеживать товары, которые пользователи добавляли в корзину, но не купили, с какого источника чаще звонили и покупали пользователи, какая реклама привела посетителей, но не принесла продажи.

Ренат Семаков, руководитель продукта МебельВиа, и Ярослав Семенов, руководитель проекта Profitator, рассказали, из чего состоит «зрелость» digital — она включает: стратегические партнерства, навыки специалистов, agile-методики работы, объединение данных и автоматизацию решений. Эксперты показали, как выстраивается каждый из этапов, а также отметили, что внедрение сквозной аналитики помогло компании добиться ежегодного роста выручки, составившего около 50%. Кроме того, дали описание видов сквозной аналитики и отметили, что графики в анализе рекламы нужны лишь для регулярной отчетности, а для практической пользы необходимы информация и квалифицированные знания.

Вера Сивакова, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Яндекс.Касса, продолжила деловую сессию и рассказала о пяти главных ошибках по эквайрингу: недостатке средств на счету, неоконченной авторизации 3DS, срабатывании антифрод фильтров, неверном CVV коде и окончании срока действия банковской карты. А также представила пути решения этих проблем, например, чтобы избежать нехватки средств на карте клиента, к формам оплаты можно добавить кредитование это принесет компании 17% к продажам, 20% к среднему чеку и 30% к повторным покупкам. Также, рассуждая о возможных инструментах обеспечения безопасности клиентских средств, эксперт упомянула платежные системы Google Pay и Apple Pay, платежная конверсия которых приблизительно равна 100%.

Финансовый директор проекта Делибри Федор Бородин поделился кейсом letmeprint и рассказал слушателям о сквозной аналитике в системе selfpub. Спикер представил историю книгоиздания и поведал слушателям, какие новшества изменили индустрию self-publishing и как новые технологии устранили тиражный и маркетинговый барьеры на пути литературного произведения к читателю. Также Федор показал, как их компания внедрила сквозную аналитику в бизнес-процессы, поделился шагами ее интеграции с другими аналитическими системами и рассказал о преимуществах и недостатках сквозной аналитики как маркетингового инструмента.

Встречу продолжил Виталий Колесов, руководитель отдела маркетинга Ай Пи Решения. Спикер поделился опытом решения следующих бизнес-задач: установка системы сквозной аналитики, увеличение среднего чека по обращениям на 25% и снижение бюджета рекламных кампаний на 10%. Для решения данных задач была интегрирована система сквозной аналитик Calltouch, с помощью которой были определены ключевые каналы и кампании, отключены неэффективные объявления и перераспределен бюджет. Кроме того, было выявлено время, когда клиенты чаще всего обращаются и в какое время в течение рабочего дня наблюдался провал в заявках, исходя из этого было решено увеличить бюджет во время провала, за счет чего удалось увеличить количество заявок. Таким образом, за пять месяцев компании удалось увеличить конверсию на 1,5% и 6,2% по Яндекс.Директ и Google Analytics соответственно, а количество обращений тем временем увеличилось на 55%, средний чек — на 229%.

Анастасия Буренкова, руководитель отдела контекстной и медийной рекламы Газелькин, рассказала, что при выборе подрядчика важно обратить внимание на технологии предоставления услуг, наличие возможности передавать к звонкам свои параметры и осуществление подмены ваших номеров. Также эксперт рассказала, что компаниям, которые применяют только коллтрекинг обязательно нужно отслеживать все рекламные каналы, все способы клиента связаться с вашей компанией, а также рассчитать целевую CPA и долю статик. Таким образом компания пришла к корректно работающему коллтрекингу, автоматизации управления ставками в контесте по стоимости звонка и росту количества звонков на 26%.

Конференцию своим докладом о том, как сквозную аналитику видит генеральный директор компании, завершил Сергей Ренжин, генеральный директор 500lux. Спикер поделился данными из последнего отчета CRM, по которому компания к середине мая имела 50 активных сделок на разных стадиях согласования. Кроме того, эксперт отметил важность в их бизнесе полного понимания стоимости и источника каждой заявки, а также выделил такой инструмент, как обратный звонок — форму на сайте, через которую клиент может оставить свой номер телефона и оператор перезвонит ему в удобное время. Так, связь с клиентом устанавливается мгновенно, а человеческий фактор при этом — практически исключен.

Автор: Анна
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