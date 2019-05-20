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Calltouch и Яндекс.Касса проведут конференцию про сквозную аналитику

28 мая в Telegraph пройдет большая конференция Callday.Сквозная аналитика для владельцев бизнеса, руководителей отделов маркетинга и интернет-маркетологов.

Calltouch и Яндекс.Касса объединились, чтобы провести практическую конференцию про сквозную аналитику — главный маркетинговый тренд последних 6 лет.

Эксперты обсудят, можно ли зарабатывать без понимания эффективности расходов на рекламу, оправдывают ли себя усилия по интеграции сквозной аналитики и так ли важен этот инструмент для бизнеса на самом деле. Сквозная аналитика позволяет проследить путь клиента от показов рекламы до заключения сделки. И, если раньше владельцы бизнеса считали количество обращений (звонки и заявки), то сейчас качество вышло на первый план — теперь важнее то, какую прибыль приносит каждый клиент. Ранее данный инструмент был доступен только для крупных компаний, но уже сейчас появилась масса готовых интеграций, благодаря которым ее внедрение уже не проблема, а скорее необходимость, продиктованная современным рынком.

Мероприятие соберет более 500 представителей индустрии. Гостей ждут кейсы различных сегментов рынка, а также инсайты практикующих экспертов. Подробнее разобраться в сквозной аналитике, методах ее внедрения и способах использования помогут спикеры конференции.

Конференцию откроет Алексей Иванов, сооснователь и директор ISEE Marketing и эксперт по клиентским впечатлениям в Альфа-Банке, докладом о сквозной аналитике как об инструменте управления впечатлениями пользователей.

Совместным выступлением встречу продолжат Алексей Авдеев, CEO Calltouch, и Алексей Филимонов, продакт-менеджер компании Calltouch. Они расскажут все о сквозной аналитике: когда пора внедрять, как интегрировать систему в существующие бизнес-процессы компании, с каким сложностями можно столкнуться на пути к автоматизации и какие результаты она может принести.

Ренат Семаков, руководитель продукта МебельВиа, и Ярослав Семенов, руководитель проекта Profitator. Спикеры на примере кейса компании расскажут об аналитике для eCommerce.

Вера Сивакова, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Яндекс.Касса, представит доклад о способах анализа и повышения платежной конверсии клиента.

Финансовый директор проекта Делибри, Федор Бородин поделится кейсом letmeprint и поведает слушателям о сквозной аналитике в системе selfpub.

Колесов Виталий, руководитель отдела маркетинга Ай Пи Решения, представит кейс о работающих способах увеличения среднего чека на 229%.

Анастасия Буренкова, руководитель отдела контекстной и медийной рекламы Газелькин, расскажет об эволюции компании: от статики к сквозной аналитике.

Участие бесплатно, требуется дополнительная регистрация на сайте мероприятия.

Автор: Анна
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