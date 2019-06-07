Calltouch запустил первый в России модуль электронной коммерции «все включено»

Рынок онлайн-торговли в России достиг значительного объема, увеличившись по сравнению с показателями предыдущего года на 60%, и, по данным АКИТ, в 2018 году составил 1,66 трлн рублей. Согласно общему прогнозу специалистов, сегмент e-commerce — наиболее перспективная сфера, которая в нашей стране, как и во всем мире, имеет положительную динамику роста. Именно поэтому владельцы малого и среднего бизнеса хотят понимать и анализировать поведение пользователя на сайте компании. Сегодня с этой задачей наиболее эффективно справляется система аналитики действий покупателя. На недавно прошедшей отраслевой конференции Callday.Сквозная аналитика команда Calltouch анонсировала обновление, которое призвано изменить реальность e-commerce – новый модуль электронной коммерции.

В чем его преимущества? Изначально, модуль электронной коммерции появился у Google Analytics – это удобный бесплатный инструмент, позволяющий отслеживать электронную торговлю в приложениях и на сайтах, то есть все действия покупателя интернет-магазина. Затем похожий модуль появился у Яндекс.Метрики. И, если прежние сервисы позволяли отслеживать лишь транзакции на сайте, в системе Calltouch аккумулируются все данные с корзин, звонков и заявок. Больше не нужно отдельно смотреть статистику в Google Analytics и Яндекс.Метрике, можно отслеживать всё, что происходит с интернет-магазином, в одном интерфейсе.

Раньше данную опцию использовали лишь крупные игроки рынка с заранее согласованными бюджетами на создание кастомных отчетов. Теперь это стало доступно и для владельцев среднего и малого бизнеса. Сервис открывает новые возможности для небольших интернет-магазинов – это первое централизованное решение. Предприниматель видит все транзакции, которые совершает покупатель в одном профиле, данные собираются автоматически в понятный и прозрачный отчет. Благодаря этому владельцы интернет-магазинов могут распределять бюджет на эффективные рекламные каналы, видеть расходы и прибыль из каждого источника, понимать логику и круг интересов потребителя.