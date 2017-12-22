CANDY открыл официальный интернет-магазин

Компания Candy Hoover Group — один из лидеров по производству бытовой техники для дома — объявила об открытии официального интернет-магазина CANDY shop.candy.ru, в котором представлен весь ассортимент встраиваемой и отдельно стоящей техники бренда.

Теперь у покупателей есть возможность ознакомиться со всем ассортиментом бытовой техники Candy и совершить покупку онлайн. В магазине представлены все актуальные модели холодильников, морозильников, вытяжек, варочных поверхностей и духовых шкафов, посудомоечных машин, микроволновых печей, комбинированных решений для кухни (2-в-1 и 3-в-1), а также стиральных, стирально-сушильных и сушильных машин Candy.

«Решение об открытии официального интернет-магазина Candy было принято нами, в первую очередь, исходя из интересов наших постоянных и потенциальных покупателей. В shop.candy.ru каждый может получить исчерпывающую информацию о необходимом товаре, ознакомиться с условиями гарантийного и постгарантийного обслуживания и совершить покупку в несколько кликов. В официальном магазине представлен действительно самый широкий ассортимент продукции Candy, включающий в себя и те модели, которые в силу самых разных обстоятельств могут быть не представлены в онлайн-магазинах и розничных точках наших партнеров. Открывая интернет-магазин Candy, мы ориентировались, в том числе и на первые результаты работы открытого в ноябре интернет-магазина HOOVER (shop.hoover.ru), которые в полной мере соответствуют нашим ожиданиям и планам развития», — комментирует Глеб Мишин, генеральный директор Candy Hoover Group (Россия).

До конца 2017 года для всех покупателей интернет-магазина на всю технику Candy будут действовать специальные условия покупки:

бесплатная доставка при покупке от одной единицы продукции;

при покупке двух единиц продукции — 5% скидка на весь заказ;

при покупке трех единиц продукции и более —10% скидка на весь заказ.

Жители Москвы и Московской области могут получить технику двумя способами: забрать ее самостоятельно из выбранного пункта самовывоза (перечень указан на сайте) или оформить доставку заказа курьером. Доставка в другие города и населенные пункты России осуществляется транспортными компаниями.