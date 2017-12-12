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CardsMobile и Bitfury Group создадут blockchain-платформу для программ лояльности

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CardsMobile
CardsMobile
Программы лояльности, купоны, скидки и т.п.

Резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» CardsMobile, разработчик крупнейшего российского приложения-агрегатора карт «Кошелёк», и Bitfury Group, лидирующий в мире поставщик инфраструктурных решений для blockchain-индустрии, объявляют о партнёрстве в рамках проекта LOYKEN — децентрализованной платформы для программ лояльности. Решение разрабатывается на основе открытого blockchain-фреймворка Exonum (собственная разработка Bitfury Group) и сертифицированной платформы CardsMobile.

Bitfury Group и CardsMobile создадут открытую платформу LOYKEN, которая предоставит открытую доверенную среду для объединения фрагментированного рынка программ лояльности в единую экосистему. Реализованная на основе распределённой blockchain-сети платформа даст возможность бизнесу создавать и управлять коалиционными и кросс-промо механиками в любых программах лояльности, гарантируя безопасность данных и уровень контроля над процессом. Компании уверены, что проект позволит существенно повысить эффективность инвестиций в «лояльность» наряду с повышением удовлетворенности покупателей.

LOYKEN предоставит пользователям коммуникационную платформу с внутренней экономической моделью, позволяющей мотивировать покупателей непосредственно за счёт механизмов токен-экономики. Уникальность внутренней экономической модели достигается за счет прозрачной, доверенной механики эмиссии токенов и распределённого консенсуса. Благодаря этому, сценарии поощрения участников программ лояльности смогут выйти за рамки вознаграждения за покупки. Пользователи LOYKEN смогут получать выгоду за активное участие в обсуждении значимых для аудитории потребителей и бизнеса вопросов, создание интересного и релевантного контента, включая достоверную обратную связь.

Для коммерческих клиентов использование распределённой blockchain-платформы оптимизирует затраты на обеспечение безопасности, аудита и масштабируемости критичных бизнес-процессов.

Валерий Вавилов, CEO Bitfury Group:

«Мы рады сотрудничеству с CardsMobile. Эту компанию, использующую нашу кастомизируемую платформу Exonum Blockchain для воплощения своего видения, можно назвать настоящими новаторами. Exonum позволяет добиться исключительной безопасности и обладает всем необходимым функционалом блокчейн платформы, позволяющим CardsMobile создать децентрализованную, надежную и безопасную систему».

Кирилл Горыня, генеральный директор CardsMobile:

«Мы договорились о партнерстве с Bitfury Group, цель которого ― максимально быстрый вывод на рынок решения, способного кардинально изменить реалии рынка карт лояльности. Проведя масштабные исследования в области blockchain технологий, мы остановились на Exonum, как наиболее технологичном, производительном и подходящем для задач проекта фреймворке на рынке, позволяющем сфокусироваться на развитие прикладной функциональности платформы, основанной на многолетнем опыте в области агрегации, взаимодействия с программами лояльности и понимании потребностей многомиллионной аудитории „Кошелька“. Уверен, данное решение поможет вывести отношения брендов с покупателями на новый, недоступный ранее уровень».

Павел Новиков, директор Центра финансовых технологий Фонда «Сколково»:

Новая разработка резидентов Сколково CardsMobile при поддержке Bitfury Group должна совершить то, что в западной практике называется «disruption». Мы верим, спроектированная компанией платформа принципиально изменит работу торговых сетей, магазинов, ресторанов, салонов и других компаний с лояльностью. С платформой LOYKEN программы лояльности перестанут выражаться лишь в скидках и бонусах, не всегда необходимых покупателям и клиентам, а станут по-настоящему интересными. Нам интересно наблюдать за развитием нового проекта CardsMobile, и мы рады поддержать его.

Первыми пользователями новой платформы станут клиенты и пользователи собственного мобильного приложения CardsMobile «Кошелёк». На следующем этапе начнется продвижение открытой платформы LOYKEN на международных рынках с возможностью подключения широкого спектра участников: операторов лояльности, мобильных приложений, локальных и транснациональных брендов, банков и финансовых учреждений, online и offline-ритейлеров, различных компаний сектора услуг.

Компании объединяют свои практические знания и многолетний опыт: CardsMobile ― наработки в области мобильных решений, агрегации всех типов карточных продуктов и программ лояльности, а Bitfury Group ― экспертизу в области создания инфраструктуры blockchain-решений и глубокого понимания крипто-экономики.

Компании и сервисы: CardsMobile, Loyken
Автор: Анна
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