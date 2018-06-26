CarPrice приходит в смартфоны

CarPrice полностью переработал мобильное приложение для владельцев смартфонов на базе Android и iOS.

Мобильное приложение позволяет автовладельцам определить предварительную стоимость авто на аукционе, подготовить машину и необходимый список документов. В разделе «Карты» пользователи также смогут проложить маршрут до ближайшего офиса по осмотру авто и рассчитать время в пути. Приложение синхронизируется с календарем мобильного устройства или планшета и напоминает о назначенной дате продажи авто.

«По нашей статистике, 58% клиентов компании — владельцы смартфонов, 39% из которых имеют устройства от Apple и 19% — от Android. Специально для обладателей таких устройств мы сделали все, чтобы продажа автомобиля в CarPrice, от момента записи на аукцион до получения денег, стала максимально удобной», — говорит Денис Долматов, генеральный директор CarPrice.

«Клиентское приложение — это наш четвертый продукт для мобильных устройств собственной разработки. Мобильными приложениями активно пользуются автодилеры из разных городов страны, которые в онлайн-режиме делают ставки и выкупают автомобили на аукционе. Приложение „Инспектор“ — еще одна разработка компании, при помощи которой специалисты компании проводят юридический и технический осмотр автомобиля по единому стандарту. Дополнительно, существует приложение для сотрудников нашего склада для организации логистики по доставке авто во все города России», — говорит Роман Абрамов, директор по продукту CarPrice.

Для продажи автомобиля при помощи CarPrice автовладельцам необходимо записаться на участие в онлайн-аукционе на сайте компании или через мобильное приложение. На автомобильный аукцион выставляются только те автомобили, которые прошли юридический и технический осмотр специалистами компании. Все услуги по продаже автомобиля бесплатны.