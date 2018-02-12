CarPrice запустил онлайн-автомаркет для всех пользователей

Российский онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice запустил онлайн-автомаркет CarPrice Market для продажи подержанных автомобилей для всех пользователей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Текущая модель сервиса позволяет пользователем продавать свои автомобили через онлайн-аукцион профессиональным участникам рынка, главным образом автосалонам. Пользователь выставляет свой автомобиль на аукцион, где ставки в режиме реального времени делают автодилеры со всей страны.

Онлайн-автомаркет CarPrice Market меняет механику работы сервиса, допуская к покупке выставленных автомобилей и обычных пользователей. В сервисе напоминают, что все выставленные на аукцион автомобили проходят проверку по 500 параметрам с помощью осмотра на точках CarPrice, то есть пользователи не смогут самостоятельно выставить авто на CarPrice Market без техосмотра.

CarPrice зарабатывает на комиссии в размере 2-5% от сделки. В начале проекта на автомаркете будет представлено около двух тысяч авто, но к концу года, как планируют в CarPrice, их количество приблизится к 200 тысячам.