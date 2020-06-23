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Цайняо (Alibaba Group) инвестирует в российские сервисы и логистику 1 миллиард рублей

По итогам 2019 года компания уже вошла в топ-3 по объёмам трансграничных грузоперевозок в мире. Европейский рынок стал самым крупным по объёму доставок заказов благодаря AliExpress: на Европу приходится каждая вторая посылка, а на Россию — каждая четвёртая. В России компания инвестирует в локализацию своих сервисов около 1 миллиарда рублей в течение года.

Международный логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) в рамках ежегодного бизнес-саммита (Cainiao’s Global Smart Logistics Summit) объявил о своих планах по развитию бизнеса. В рамках обновлённой инвестиционной программы компания увеличит частоту грузовых рейсов по всему миру с 200 до 1200) в течение ближайших 9 месяцев (Россия принимает 14 рейсов «Цайняо» из Китая) и увеличит количество региональных складов, чтобы снизить сроки международных доставок — для 100 крупнейших мировых мегаполисов этот показатель должен составить 72 часа. Благодаря расширению количества рейсов, «Цайняо» сможет увеличить частоту полётов в Москву и российские миллионники и продолжит сокращать сроки доставок заказов.

В 2020 году в рамках своей инвестиционной программы компания доведёт число новых складских центров до 30 по всему миру общей площадью до 2 миллионов квадратных метров — это позволит удвоить эффективность процессов в течение трёх лет.

В России «Цайняо» продолжит работать над локализацией своей платформы и созданием новых сервисов для российских потребителей и продавцов: в 2020 году компания уже запустила программу поддержки отечественных продавцов на AliExpress: «Цайняо» вместе с партнёрами открыл специальные категорийные склады ­— они позволили продавцам сократить сроки доставки и экономить на обработке заказов и снизить расходы на последнюю милю до 30%. В течение года «Цайняо» запустит несколько инвестиционных проектов в развитие региональных доставок и локализацию айти-проектов на общую сумму до миллиарда рублей.

В России компания будет активно работать над развитием складов для локальных партнёров — в 2018 году «Цайняо» инвестировал 500 миллионов рублей в складской комплекс в Московской области — это позволило сократить сроки доставки в крупные города до 3-5 дней и начать обработку заказов российских продавцов на базе нового хаба.

В общей сложности за год в мире компания обрабатывала более 2 млн отправлений в день. Активный рост связан с динамичным развитием е-com бизнеса Alibaba Group в Европе, особенно в Польше, Франции, Италии, а также Турции и на Ближнем Востоке. Кроме того, было расширено экспортное взаимодействие между странами ЕС и Китаем, и это оказало влияние на увеличение количество перевезённых грузов.

«Бизнес „Цайняо“ включает в себя не просто логистические комплексы, но также помогает ускорению цифровизации индустрии с помощью разработок в области искусственного интеллекта, интернета вещей и онлайн-процессов — все эти элементы позволяют нам связать вместе бизнесы Alibaba, покупателей, продавцов и увеличить синергию между ними благодаря бесшовной логистике. В течение трёх лет мы планируем стать безусловным мировым лидеров трансграничных перевозок, и активно инвестируем в эту задачу», — комментирует Вильям Сюн, директор «Цайняо» по стратегии и генеральный менеджер экспортного направления.

Россия остаётся одним из крупнейших рынков для «Цайняо» — общий объём посылок в страну достиг 25% от всего объёма грузов. При этом наибольшую динамику демонстрируют европейский сегмент — туда отправляется каждая вторая посылка.
Автор: Анна
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