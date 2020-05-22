«Цайняо» и KupiVip открывают в России склады для партнеров Alibaba Group

Логистическая компания «Цайняо» запускает в России программу по развитию специализированных складов. Первой категорией, для которой компания запустит партнёрский склад, станет одно из самых популярных направлений интернет-платформ Alibaba Group — fashion категория (куда входят одежда и обувь). А первым партнёром для обработки и доставки заказов платформы станет онлайн-ритейлер KupiVip.

Новый склад площадью в 10 000 кв. м расположен в Подольске и сможет обрабатывать до 25 000 заказов в сутки. С мая продавцы категории «одежда» могут воспользоваться возможностью услугой пользования новым складом: хранением и отправкой заказов потребителям. KupiVip будет оказывать «Цайняо» услуги фулфилмента, куда войдут такие услуги как приемка товаров, складская обработка, хранение, формирование и отгрузка готовых заказов для покупателей платформ Alibaba Group в России.

«Наш объект уникален на рынке складской недвижимости так как все процессы полностью адаптированы под нужны брендов одежды и обуви. Например, одна из болей поставщиков сегмента fashion — это большой процент клиентских возвратов. Для их минимизации мы используем автоматизированную систему замеров размерных характеристик одежды/обуви (автоматический мэтчинг по всем размерным сеткам производителей по технологии Sizolution). Важную роль играют и профессиональные технологи одежды/обуви, которые уделяют особое внимание качеству товара при приемке, в том числе проводят специальную обработку для возвращения вида товару, прошедшему транспортный цикл. Этого нет у стандартных 3PL операторов. А ведь работа с расхождениями по одежде/обуви — критична для поставщиков. Поэтому мы рады, что контроль со стороны наших специалистов обеспечивает самый высокий % приемки от партнеров и наименьший % отказа по клиентским заказам. Также поставщикам можно не беспокоиться и за сохранность товаров. Уникальная система автоматизации складских процессов KupiVip Marketplace 3.0 делает процесс хранения и транспортировки максимально надёжным и безопасным», — комментирует Олег Минаев, генеральный директор KupiVip.

«Для нас это станет первым проектом в России по запуску партнёрских категорийных складов. Категория одежды — одна из самых быстрорастущих, и традиционно входит в топ-3 на платформах Alibaba во всём мире. Наша задача —обеспечить локальным продавцам максимально простой и удобный сервис, а также помочь им снизить затраты на логистику — работа с новым складом будет особенно актуальна для малого и среднего бизнеса. В среднем специализированный склад на 20% быстрее обрабатывает заказы, чем обычные площадки. Мы также изучаем возможность масштабирования такого подхода на другие специализированные категории», — комментирует Вячеслав Савин, генеральный директор «Цайняо» в России.

Для малого и среднего бизнеса «Цайняо» уже запустил в России инструмент дропшипинга, который позволяет воспользоваться курьерскими и складскими мощностями компании для хранения, обработки и отправки заказов покупателям. В среднем дропшипинг позволяет малым и средним продавцам экономить до 50% их затрат на логистику.

До запуска партнёрского склада «Цайняо» в России управлял единственным складом, который расположен в Домодедове. Площадка была запущена в 2018 году, его площадь превышает 20 тысяч кв. м, а пиковая мощность достигает 100 тысяч заказов в сутки.