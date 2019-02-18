Целевой маркетинг и программа лояльности принесли «Перекрёстку» около 5 млрд рублей

Торговая сеть «Перекрёсток» впервые публично подвела итоги использования целевого маркетинга, в рамках которого покупателям супермаркетов предоставляют индивидуальные промо-предложения, подготовленные на основе истории их покупок. Благодаря этому инструменту и программе лояльности «Клуб Перекрёсток» компания получила более 5 млрд рублей дополнительного оборота в 2018 году. Это соответствует 2% выручки «Перекрёстка» за прошлый год. По сравнению с 2017 годом объём дополнительного товарооборота вырос почти в полтора раза — на 47%.

Вовлечённый оборот, то есть общая сумма покупок клиентов, участвовавших в кампаниях с целевыми предложениями, достиг 42 млрд рублей или 16,3% выручки сети. В рамках целевых маркетинговый кампаний на персональные предложения откликается от 2% до 10% их получивших.

Целевой маркетинг позволяет управлять трафиком, стимулировать рост среднего чека и частоты покупок, количества позиций в чеке и т.д. Например, по некоторым кампаниям, основанным на целевом маркетинге, рост среднего чека доходил до 50%.

Кроме этого, персональное промо намного эффективнее с экономической точки зрения — коммерческая маржа по таким кампаниям выше регулярного промо, и его эффективность год к году растёт.

Количество активных участников программы лояльности «Клуб Перекрёсток», для которых компания формирует индивидуальные акции, по итогам декабря прошлого года достигло 5,5 млн человек, что на 25% больше, чем годом ранее.