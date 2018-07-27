Чистая прибыль ритейлера «Магнит» в I полугодии 2018 года год к году упала на 14%. Об этом говорится в неаудированной финансовой отчетности «Магнита» по МСФО.

Чистая прибыль компании составила 17,8 млрд рублей в I полугодии. Чистая прибыль за II квартал сократилась на 21,5% до 10,4 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась до 147 млрд рублей на 0,8%.

При этом прирост выручки компании в январе-июне составил 7,2% до 595 млрд рулей. Во II квартале рост составил 6,5% до 306,7 млрд рублей. Положительную динамику показали все форматы ритейлера, кроме гипермаркетов.

Ключевые финансовые показатели за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года, млн. руб.:

«Перед нами стоит амбициозная задача, реализация которой требует определенного времени. В настоящий момент команда менеджмента работает над подробным планом трансформации бизнеса. У „Магнита“ есть существенные фундаментальные преимущества: сильный бренд, широкая представленность, развитая логистика, — все это хорошая основа для проведения качественных изменений.Мои коллеги и члены Совета директоров — первоклассные специалисты мирового уровня, и я уверена, что вместе мы добьемся роста показателей и восстановления лидерских позиций», комментирует Ольга Наумова, генеральный директор ПАО «Магнит».

«Мы видим возможности улучшения эффективности бизнеса в первую очередь в части изменения подходов в работе с ассортиментом, планирования промо, качестве прогнозирования заказа и коммуникации с потребителем. Кроме того, можно рассчитывать на положительный эффект от дальнейшей оптимизации расходов на персонал, накладных и банковских расходов. Рассчитываем получить первые результаты уже в 4 квартале текущего года», комментирует Елена Милинова, финансовый директор ПАО «Магнит».

Отметим, «Магнит» работает в форматах «магазины у дома», «гипермаркеты», «супермаркеты», «дрогери» и «оптовые продажи». В начале года состоялась сделка по продаже акций основателя «Магнита» Сергея Галицкого банку ВТБ. В мае ВТБ продала 40% своего пакета акций Marathon Group. Кроме того, сменился топ-менеджмент ритейлера.В июне гендиректором «Магнита» стала бывший гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова, пришедшая в «Магнит» как исполнительный директор.