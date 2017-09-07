Ценовые алгоритмы продавцов и поставщиков заинтересовали ФАС

Федеральная антимонопольная служба в середине августа 2017 года обсудила с производителями и продавцами электроники работу программ для мониторинга и сравнения цен в интернет-магазинах, пишут «Ведомости». Чиновники считают, что роботы могут незаконно координировать экономическую деятельность компаний.

«Ценовые алгоритмы, которые собирают информацию о розничных ценах реселлеров на товары конкретного бренда, сопоставляют с рекомендованными или минимальными ценами вендора, уведомляют нарушителей, рассматриваются ФАС как инструмент незаконной координации экономической деятельности реселлеров», — пояснил начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев.

Участники встречи с ФАС не согласились с доводами ведомства. Факт сбора данных из открытых источников не означает, что ритейлер сразу изменит свои цены, к тому же, игроки рынка не имеют доступа к данным друг друга, сказал «Ведомостям» один из них. Программы для сбора цен нужны лишь для автоматизации анализа, который все равно бы проводили люди вручную, сказал другой собеседник газеты.

Теперь ФАС планирует создать рекомендации, как участникам рынка нужно работать с программами для регулировки цен. Когда они будут подготовлены, в ведомстве сказать затруднились.