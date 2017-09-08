Центробанк не допустит использование криптовалют в качестве средств платежа

Центробанк не допустит выход криптовалют на российский рынок в качестве средств платежа. Об этом заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Риски здесь есть, и я хочу о них еще раз сказать. Это и анонимность транзакций, возможность использования в финансировании терроризма, в финансировании незаконных доходов.

Второй риск — это использование этих криптовалют как денежных суррогатов, это активно предлагается, в расчетах за товары, за услуги. На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения. И, конечно, мы как денежные суррогаты использование криптовалют допускать не будем», — передает издание слова главы ЦБ.