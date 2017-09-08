Центробанк не допустит использование криптовалют в качестве средств платежа
Центробанк не допустит выход криптовалют на российский рынок в качестве средств платежа. Об этом заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.
«Риски здесь есть, и я хочу о них еще раз сказать. Это и анонимность транзакций, возможность использования в финансировании терроризма, в финансировании незаконных доходов.
Второй риск — это использование этих криптовалют как денежных суррогатов, это активно предлагается, в расчетах за товары, за услуги. На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения. И, конечно, мы как денежные суррогаты использование криптовалют допускать не будем», — передает издание слова главы ЦБ.
Также в ходе своего выступления Набиуллина сравнила интерес к криптовалютам с золотой лихорадкой.
«Многие эти технологии, что очень важно, не имеют в качестве ключа национального регулирования, потому что имеют наднациональный характер. Возьмите те же криптовалюты, долгое время был совсем небольшой рост, а сейчас мы видим что-то, подобие даже золотой лихорадки. Многие видят в этом возможность, используя новые технологии, такого легкого и необременительного повышения благосостояния», — добавила глава Центробанка.
В данный момент статус криптовалют в России не определен. Соответствующий закон может быть принят этой осенью. Ранее Минфин предложил приравнять криптовалюты к финансовым инструментам, которые будут продаваться только через «Московскую биржу» и только для квалифицированных инвесторов.