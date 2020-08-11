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Центробанк отменил временные ограничения размера комиссий за эквайринг

Центробанк отменил временные ограничения на размер комиссии за эквайринг при онлайн-покупках и оплате медицинских услуг, лекарств, одежды, еды и товаров повседневного спроса, говорится в сообщении на сайте регулятора. Ограничение было введено на время пандемии в качестве антикризисной меры.

«Банком России также принято решение о прекращении действия установленных на период пандемии ограничений на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг», — сказано в сообщении.

ЦБ отметил, что такая мера способствовала существенному росту онлайн-торговли в период пандемии, но в условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты.

Также регулятор добавил, что ограничение размера эквайринговой комиссии за счет снижения издержек на прием банковских карт уменьшает заинтересованность торгово-сервисных предприятий во внедрении оплаты с использованием Системы быстрых платежей.

Ранее ЦБ снизил эквайринговые комиссии по онлайн-покупкам до 1% вместо действующих ранее 1,2–2,2% с 15 апреля по 30 сентября 2020 года в качестве меры поддержки граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Автор: Анна
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