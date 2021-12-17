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Центробанк отозвал лицензию у расчетного банка WebMoney

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WebMoney
WebMoney
Электронные деньги

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), говорится в сообщении на сайте регулятора. ККБ является расчетным банком системы переводов WebMoney. По величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе Российской Федерации.

«Банк „ККБ“ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком „ККБ“ не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сообщается на сайте Центробанка.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банк „ККБ“, гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошельками, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО Банк „ККБ“ электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее.», — говорится в сообщении платежной системы.

В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».

 

Компании и сервисы: WebMoney
Автор: Катрин Волкова
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