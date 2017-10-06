+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Центробанк отрегулирует платёжные агрегаторы

Центробанк разработает проект регулирования платёжных агрегаторов до конца 2017 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, пишет «Интерфакс».

По словам Бакиной, проект коснется «платёжных агрегаторов и провайдеров технологических услуг», которые работают на рынке, но находятся «вне регуляторной среды». Она не уточнила, деятельность каких именно участников рынка попадёт под действие проекта.

«Мы однозначно до конца года выйдем с этим предложением. Сейчас у нас это в рабочем порядке обсуждается с рядом участников рынка. Будет определена терминология, там будут определены, скажем так, требования к этим игрокам на рынке с тем, чтобы они были в равных конкурентных условиях на рынке», — рассказала Бакина.

ЦБ планирует разработать нормативные акты и законопроект, который внесет изменения в закон «О национальной платежной системе». Бакина рассказала, что Центробанк не пытался регулировать рынок платёжных систем ранее, чтобы «не задушить на начальном этапе этот бизнес».

«Мы, на самом деле, намеренно не стали с самого начала их (платежных агрегаторов и других участников рынка) появления ставить какие-то барьеры с тем, чтобы не задушить на начальном этапе этот бизнес, потому что хотелось разобраться, понять, насколько он пойдет у нас, будет востребованным», — отметила Бакина.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

4 октября / Комментарии
АКИТ предлагает облагать пошлиной все посылки из зарубежных интернет-магазинов

АКИТ предлагает облагать пошлиной все посылки из зарубежных интернет-магазинов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за обнуление порога беспошлинных онлайн-покупок в зарубежных магазинах и введение дифференцированной ставки пошлины в зависимости от стоимости товара.

далее →

2 октября / Комментарии
Правительство предлагает снизить беспошлинный порог для интернет-покупок в 50 раз

Правительство предлагает снизить беспошлинный порог для интернет-покупок в 50 раз

Правительство представило в Госдуму проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. Один из моментов, имеющихся в бюджете – снижение порога беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые службы в 50 раз.

далее →

26 сентября / Комментарии
Николай Никифоров: "Отсутствие НДС для иностранных игроков тормозит развитие отечественной интернет-торговли"

Николай Никифоров: "Отсутствие НДС для иностранных игроков тормозит развитие отечественной интернет-торговли"

Минкомсвязи РФ призывает найти сбалансированный подход к беспошлинному ввозу в РФ товаров иностранными интернет-ритейлерами для создания условий развития отечественных компаний.

далее →

25 сентября / Комментарии
Онлайн-продажа алкоголя будет по паспортам

Онлайн-продажа алкоголя будет по паспортам

Приобретенные через интернет алкогольные напитки можно будет передавать покупателю только после подтверждения его совершеннолетия. Подтверждением возраста может служить паспорт и водительское удостоверение. Такое требование содержится в предложениях Минфина о правилах онлайн-продажи алкоголя.

далее →

21 сентября / Комментарии
Интернет-ритейлеры смогут продавать алкоголь только в 2021 году

Интернет-ритейлеры смогут продавать алкоголь только в 2021 году

Минфин подготовил новую версию законопроекта, разрешающего продажу алкоголя в Интернете. Обновленный вариант документа опубликован на сайте regulation.gov.ru. Министерство, в частности, отказалось от поэтапной легализации онлайн-торговли.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!