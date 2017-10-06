Центробанк отрегулирует платёжные агрегаторы
Центробанк разработает проект регулирования платёжных агрегаторов до конца 2017 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, пишет «Интерфакс».
По словам Бакиной, проект коснется «платёжных агрегаторов и провайдеров технологических услуг», которые работают на рынке, но находятся «вне регуляторной среды». Она не уточнила, деятельность каких именно участников рынка попадёт под действие проекта.
«Мы однозначно до конца года выйдем с этим предложением. Сейчас у нас это в рабочем порядке обсуждается с рядом участников рынка. Будет определена терминология, там будут определены, скажем так, требования к этим игрокам на рынке с тем, чтобы они были в равных конкурентных условиях на рынке», — рассказала Бакина.
ЦБ планирует разработать нормативные акты и законопроект, который внесет изменения в закон «О национальной платежной системе». Бакина рассказала, что Центробанк не пытался регулировать рынок платёжных систем ранее, чтобы «не задушить на начальном этапе этот бизнес».
«Мы, на самом деле, намеренно не стали с самого начала их (платежных агрегаторов и других участников рынка) появления ставить какие-то барьеры с тем, чтобы не задушить на начальном этапе этот бизнес, потому что хотелось разобраться, понять, насколько он пойдет у нас, будет востребованным», — отметила Бакина.