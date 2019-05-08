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Центробанк протестирует оплату покупок при помощи QR-кода

Центробанк начнет тестировать оплату покупок при помощи QR-кода 30 августа 2019 года, сообщает РБК. Будет доступно два типа оплаты — статический и динамический.

Банк России определился с датой начала тестирования оплаты при помощи QR-кода в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП). Запуск нового способа оплаты для фокус-группы назначен на 30 августа 2019 года. Срок тестирования пока не определен, но ранее ЦБ предположил, что переводы в адрес юрлиц через СБП станут доступны во второй половине текущего года.

Источники издания рассказали, что будут использоваться две модели — статических и динамических QR-кодов. Эту информацию подтвердили в Альфа-банке, Райффайзенбанке, Совкомбанке и Росбанке.

По словам руководителя направления по развитию услуг интернет-банкинга для малого бизнеса Райффайзенбанка Куандыка Жанайдарова, статический QR-код будет содержать информацию о счете продавца. Для совершения платежа с его помощью, покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка и вручную ввести на смартфоне нужную сумму.

Динамический QR-код предполагает не только хранение данных о счете магазина, но и о сумме покупки, поэтому для оплаты покупателю достаточно будет просто отсканировать код.

ЦБ намерен установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров через QR-код, на уровне 0,4–0,5%, что в три-четыре раза ниже действующих комиссий за прием карт. От этой ставки банки, которые обслуживают торговое предприятие, будут получать 0,1–0,125%.

Автор: Анна
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